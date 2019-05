Qlik annonce la finalisation de l’acquisition pour environ 560 millions de dollars du spécialiste de l’intégration des données Attunity.

En associant les logiciels de l’éditeur israélien à ses solution de gestion et de catalogage des données Qlik Data Catalyst, Qlik offre désormais à ses clients une plateforme complète d’intégration leur permettant de transformer leurs données brutes en une source d’informations prête pour l’analyse. La plateforme permet la migration de données en temps réel entre divers environnements cloud et datalakes. Associée à l’analytique prédictive et à l’intelligence artificielle, elle favorise la diffusion instantanée d’informations dans l’ensemble de l’entreprise et ouvre la voie à des architectures de données modernes et à la méthodologie DataOps pour l’analytique.

« Les capacités agiles d’intégration en temps réel des données d’Attunity permettent à Qlik d’offrir une plateforme unique en son genre, qui s’aligne parfaitement sur la stratégie DataOps et analytique des entreprises », commente dans un communiqué Mike Capone, CEO de Qlik. « La possibilité de mieux automatiser et gérer la production de données fiables à des fins d’analyses permettra à nos clients de résoudre leurs problèmes les plus complexes. »

Dans son communiqué Qlik promet qu’il s’assurera que les produits Attunity continueront d’être compatibles et de s’intégrer avec tous les principaux environnements cloud, data, analytiques et BI du marché. La firme de Radnor indique par ailleurs que l’ajout du réseau de partenaires d’Attunity au sien lui permettra de renforcer ses partenariats dans les domaines de la gestion des datalakes et des infrastructures cloud, notamment Microsoft Azure, AWS, Google, Cloudera et Snowflake.

Attunity revendique plus de 2.000 clients dans le monde et compte parmi ces derniers des entreprises comme GDF Suez, Ford, Mercedes-Benz, SwissLife, Pfizer ou encore Philips. Elle est présente dans 10 pays dont la France.