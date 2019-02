Encore une nouvelle acquisition pour Qlik. Après celles de Podium Data (data management) l’an dernier et de Crunchbot (bot analytique alimenté par l’IA), il y a un mois, le spécialiste de l’analyse de données va racheter pour environ 560 millions de dollars Attunity, un fournisseur de logiciels d’intégration et de gestion de données Big Data. Selon les termes de l’accord signé entre les deux parties, les actionnaires d’Attunity recevront 23,50 dollars en espèces par action, ce qui représente une prime de 18% par rapport au dernier cours de clôture du 20 février.

Attunity fournit des fonctionnalités de diffusion de données multiplateforme pour prendre en charge le basculement vers le cloud et l’analyse en temps réel. Cette acquisition va renforcer Qlik avec une gamme étendue de fonctionnalités de gestion de données d’entreprise et l’ajout d’une équipe expérimentée de professionnels de la donnée. « La puissance d’Attunity dans la fourniture de données en temps réel dans des environnements cloud complexes positionnera de manière unique Qlik pour aider ses clients à gérer les données et à aligner leur stratégie d’analyse d’entreprise », explique dans un communiqué Mike Capone, CEO de Qlik. « Attunity a démontré une forte croissance sur un marché important et, ensemble, nous sommes mieux placés pour servir nos clients entreprise ainsi que notre écosystème de partenaires afin de résoudre les problèmes de données les plus difficiles. »

« Nous pensons que la transaction est dans l’intérêt des parties prenantes d’Attunity et fournit à Attunity une notoriété et une envergure supplémentaires pour mettre en œuvre nos plans stratégiques, tout en continuant de fournir à nos clients les meilleurs produits et services auxquels ils s’attendent », commente de son côté Shimon Alon, président du conseil d’administration d’Attunity.

Basée à Kfar Saba (Israël et à Burlington (Massachusetts), la société a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 86,25 millions de dollars, contre 62,10 millions de dollars un an plus tôt. Son bénéfice net en 2018 était de 6 millions de dollars, à comparer à une perte de 6,7 millions de dollars en 2017. Attunity tablait pour l’exercice en cours sur un chiffre d’affaires compris entre 104 millions de dollars et 108 millions de dollars.

La société revendique plus de 2.000 clients dans le monde et compte parmi ces derniers des entreprises comme GDF Suez, Ford, Mercedes-Benz, SwissLife, Pfizer ou encore Philips. Elle est présente dans 10 pays dont la France.