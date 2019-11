L’usage à grande échelle du Cloud Computing n’est plus aujourd’hui un concept mais une action stratégique que les entreprises doivent prendre en considération afin d’accroitre leur compétitivité et mener à bien leurs opérations. Dans ce contexte, force est de constater qu’il est aujourd’hui possible de sélectionner de nombreux environnements cloud pour porter ses applications. On pense alors par exemple aux grandes plateformes américaines qui bénéficient d’une part de marché importante.

On note aussi qu’utiliser le cloud ne se résume pas uniquement à choisir un seul fournisseur. Ainsi, il est fréquent de voir que les entreprises utilisent souvent deux, trois, voire plus de clouds. L’usage du cloud et notamment du cloud souverain est donc à un tournant et nécessite un pilotage sur mesure.

Le fort développement des usages sur les Clouds souverains

Depuis quelques mois, le sujet des clouds souverains agite le marché. Nous pouvons par exemple évoquer les derniers appels d’offres lancés par l’État dans le cadre des grands projets de modernisation de son Système d’Information. Ce fort développement de la popularité des Clouds souverains s’explique notamment par l’approche industrielle qu’offrent ces environnements qui ont su égaler voire dépasser leurs compétiteurs internationaux. Une autre raison est également liée à des sujets plus géopolitiques, de souveraineté et de sécurité. Ces différents éléments structurants ont su faire la différence et positionner ces environnements nationaux comme stratégiques dans les différents plans de transformation des entreprises françaises.

Utiliser des Clouds souverains au quotidien

Environnements réellement éprouvés, les Clouds souverains sont donc prêts à être massivement utilisés à grande échelle. Pour autant, il est important que les utilisateurs puissent le faire simplement pour gagner en agilité et en compétitivité dans le traitement de leurs opérations de transformation. Dans ce contexte, un pilotage centralisé semble se positionner comme une nécessité. En effet, s’appuyer sur le cloud est une chose, mais avoir un pilotage unifié de ses opérations en est une autre.

Les notions de coûts, de collaborateurs mobilisés, etc, sont des points tout aussi importants que des aspects techniques dans le succès des projets cloud. Une bonne visibilité est donc une nécessité. En ce sens, nous voyons notamment des technologies comme les Cloud Management Plateforms se démocratiser au sein des entreprises, hébergeurs et opérateurs. Cette évolution des notions de pilotage des clouds, souvent peu évoquée, est une donnée centrale à intégrer dans son projet. Les utilisateurs de Cloud souverains et d’autres Clouds pourront alors gérer leurs environnements efficacement en ayant une vision précise de l’ensemble des données liées à l’utilisation de telle ou telle plateforme.

Par Manuel HAAS, Directeur Commercial de Use IT Cloud