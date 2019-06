Le développement exponentiel du Cloud Computing amène les entreprises à se tourner massivement vers ses environnements pour faire évoluer leurs systèmes d’information et s’appuyer sur des applications de nouvelle génération afin pour piloter leurs processus opérationnels. Dans ce contexte, force est de constater que nombre d’acteurs ont lancé avec succès leurs projets, mais avec un manque d’agilité, de visibilité et de maitrise budgétaire. Autre élément-clé, le système d’information est désormais largement externalisé et hors des murs de l’entreprise. En ce sens, les opérateurs et Outsourceurs sont aujourd’hui de véritables places fortes qui hébergent des SI complexes et largement dépendants du Cloud.

Bien gérer ses environnements cloud

Sur la base des données évoquées ci-dessous, on comprend donc parfaitement que le pilotage des environnements cloud utilisés est fondamental. En effet, il n’existe pas un Cloud, mais des Clouds : Cloud public, Cloud privé, Cloud hybride, etc. À noter aussi que les entreprises et opérateurs sont également amenés à utiliser plusieurs plateformes parmi lesquelles nous pouvons évoquer : Amazon, Google, Microsoft, etc. Tous ces éléments créent une forte complexité et amènent les opérateurs et infogéreurs à proposer à leurs clients des outils de nouvelle génération leur permettant de piloter simplement leurs plateformes cloud.

La diffusion massive des technologies de Cloud Management Plateform (CMP)

Au regard de leurs enjeux de pilotage et de la volonté de proposer à leurs clients des outils générateurs de productivité, les opérateurs semblent désormais se tourner massivement vers des dispositifs orientés CPM. Mais que sont ces nouveaux systèmes ?

Concrètement, leur but consiste à accélérer le processus de déploiement dans le Cloud et donc d’accompagner les équipes IT dans la gestion d’infrastructures cloud complexes en répondant à un besoin de simplification des déploiements et en fédérant différentes technologies (Clouds privés, publics et hybrides). Ainsi, depuis une interface unique, la gestion optimisée des différents fournisseurs de Cloud et de leurs ressources libère les directions des systèmes d’information qui se concentrent sur leur cœur de métier en répondant rapidement aux exigences de l’entreprise.

Une recherche de valeur ajoutée et de rationalisation

Plus que jamais, les opérateurs vont devoir innover en continu pour accompagner au mieux leurs clients dans leurs projets de transformation numérique. Au centre de leur système d’information, ils jouent donc un rôle stratégique. Acteurs-clés du Cloud Computing, ils n’ont d’autre choix que d’industrialiser la gestion de leurs opérations afin que leurs clients puissent bénéficier de tous les avantages liés à l’utilisation du cloud. En ce sens, ils pourront alors faire simplement évoluer leurs configurations et en toute sécurité.

Manuel HAAS chez Use It Cloud