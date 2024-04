Après deux années de déclin, le marché du PC inverse enfin la tendance. Selon IDC, 59,8 millions d’unités ont été expédié dans le monde au premier trimestre 2024, soit une hausse de 1,5% sur un an. Ce rebond repose en partie sur un élément de comparaison favorable, le marché ayant atteint un point bas au premier trimestre 2023 après avoir chuté de 28,7% sur un an. Il renoue toutefois avec ses niveaux d’avant pandémie. Les expéditions s’établissaient en effet à 60,5M d’unités au T1 2019.

Le ralentissement de l’inflation a également favorisé la reprise dans les régions EMEA et Amériques. La Chine, plus grand marché pour les PC de bureau, ne participe pas à l’embellie, en raison de pressions déflationnistes et alors que les ordinateurs portables s’imposent comme facteur de forme préféré.

Au niveau des constructeurs, la reprise se fait aussi en ordre dispersé. Lenovo conforte sa première place du top 5 avec une croissance de 7,8% de ses expéditions à 13,7M d’unités. Second avec 20,1% de part de marché, HP enregistre une croissance de 0,2%. Dell voit en revanche ses livraisons reculer de 2,2% et maintient sa troisième place avec 15,5% de par de marché. En quatrième et cinquième position, Apple et Acer enregistrent les meilleures progressions avec des croissances respectives de 14,6% et 9,2%.

Pour JiteshUbrani, analyste chez IDC « la reprise devrait se poursuivre en 2024, avec l’arrivée de nouveaux PC IA plus tard cette année et alors que les acheteurs professionnels commencent à rafraîchir les PC achetés pendant la pandémie ».