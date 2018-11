Selon IDC, le marché mondial des tablettes a reculé de 8,6% au troisième trimestre, les livraisons étant tombées à 36,4 millions d’unités. Les ardoises électroniques représentent la majorité du marché avec 31,6 millions d’unités, en baisse de 7,9% par rapport à l’année précédente. Les ventes de tablettes détachables ont reculé de 13,1% par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 4,8 millions d’unités.

« Le marché des supports détachables n’a pas connu de croissance en 2018, une tendance inquiétante qui affecte la catégorie de façon intermittente depuis la fin de 2016 », commente dans un communiqué Lauren Guenveur, analyste de recherche senior pour l’équipe Tablet d’IDC . « En octobre, nous avons enfin assisté aux mises à jour très attendues de l’iPad Pro d’Apple et de la Surface Pro de Microsoft, ainsi qu’aux nouveaux produits de Samsung et de Google, qui nous portent à croire que le dernier trimestre de l’année verra un changement dans la catégorie des supports détachables. De plus en plus rares sont les nouveaux produits des constructeurs OEM de premier plan, qui restent concentrés sur leur portefeuille de terminaux convertibles, une décision qui affectera à terme la trajectoire globale du marché des tablettes détachables. »

« Le marché des tablettes ressemble plus que jamais au marché des ordinateurs traditionnels », constate de son côté Jitesh Ubrani, analyste de recherche senior. « Non seulement ces marchés évoluent de manière synchrone, mais les marges décroissantes et le déclin général, en particulier pour les tablettes ardoises, ont amené les cinq plus grandes entreprises à conquérir une plus grande part du marché, de nombreux petits vendeurs ayant quitté le marché ou simplement donné moins de priorité à la tablette. Même parmi le top 5, ce sont essentiellement Apple et, dans une moindre mesure, Samsung qui continuent d’investir massivement dans l’innovation et le marketing des produits. Cela a aidé les deux entreprises à se démarquer. »

Avec près du double des expéditions de son plus proche concurrent, Apple continue de dominer le marché (malgré un recul global des livraisons de 6,1%). L’iPad à moindre coût a continué de générer du volume, bien qu’il ne soit pas parvenu à conserver le même élan depuis son lancement. L’iPad Pro a enregistré une baisse des ventes d’une année sur l’autre en prévision d’une actualisation du produit au quatrième trimestre. « Cela augure bien pour Apple jusqu’à la fin de l’année », estime le cabinet d’analyse.

Samsung a maintenu sa deuxième position tout en enregistrant une baisse des ventes d’une année sur l’autre. Son portefeuille de produits détachables a connu une croissance modeste, contrebalancée par la baisse continue des livraisons d’ardoises. Le fabricant coréen est toujours confronté à une forte pression sur ses segments de marché inférieur et moyen, les concurrents offrant des tablettes ardoises offrant un meilleur rapport qualité-prix.

Amazon est devenu le troisième fabricant de tablettes au troisième trimestre. Les fortes ventes de Prime Day ont propulsé la société devant Huawei et Lenovo. Malgré cela, la firme de Seattle a enregistré une petite baisse des expéditions d’une année sur l’autre.

Huawei était la seule société du Top 5 à afficher une croissance des livraisons de tablettes d’une année sur l’autre, enregistrant de fortes progressions en Europe et en Amérique latine.

En revanche, avec 2,3 millions d’unités, Lenovo – qui a reconquis la première place sur le marché du PC traditionnel – enregistre une baisse de ses livraisons de près de 25%,