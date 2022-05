Les livraisons de tablettes ont reculé de 3,9 % au premier trimestre avec 38,4 millions d’unités expédiées à l’échelle mondiale, annonce IDC sur la base des données préliminaires de son Personal Computing Device Tracker. Les expéditions sont toujours supérieures aux niveaux d’avant crise sanitaire mais la croissance s’est ralentie, note IDC. Ce qui laisse penser que le marché se normalise.

Côté Chromebooks, les livraisons s’effondrent littéralement (-61,9 %) avec 5,1 millions d’unités expédiées, soit 2,6 fois moins qu’au premier trimestre 2021, au cours duquel 13,3 millions d’unités avaient quitté les usines. Une contraction qui s’explique par la saturation des marchés matures. « Le déclin des Chromebooks n’est pas une surprise étant donné l’accumulation des stocks due à la baisse de la demande au cours des derniers trimestres », souligne IDC dans son communiqué. IDC prévoit néanmoins que l’inventaire va progressivement se vider au cours des prochains mois à coup d’opérations promotionnelles et que les expéditions recommenceront à augmenter par la suite.

Apple domine toujours le marché des tablettes avec 31,5% de parts de marché, devant Samsung (21,1%) et Amazon.com (9,6%). Le trio de tête est beaucoup resserré sur les Chromebook, avec un Lenovo qui a pris la première place (23,2%), devant Dell Technologies (22,9%) et Acer (22%). HP, qui était le leader incontesté il y a un an avec 32,8% de parts de marché, est relégué à la quatrième place, avec des livraisons divisées par 5,5 (soit une baisse de plus de 80%).

Cinq principales marques de tablettes au 1er trimestre 2022 (en millions d’unités) Sociétés Expéditions unitaires T1 22 Part de marché T1 22 Expéditions unitaires T1 21 Part de marché T1 21 Croissance T1 22/T1 21 1. Pomme 12,1 31,5% 12,7 31,7% -4,6% 2.Samsung 8,1 21,1% 7,8 19,6% 3,5% 3. Amazon.com 3,7 9,6% 3,5 8,7% 6,3% 4.Lenovo 3,0 7,8% 4,1 10,1% -25,9% 5.Huawei 2,2 5,8% 2,7 6,8% -17,2% Autres 9,2 24,1% 9,2 23,0% 0,6% Total 38,4 100,0% 39,9 100,0% -3,9% Source : IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, 29 avril 2022