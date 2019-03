Bien que toujours en tête du marché des smartphones, Samsung et Apple sont désormais menacés par Huawei qui se rapproche dangereusement. Au quatrième trimestre 2018, le Chinois enregistre un effet un bond de près de 44% de ses livraisons alors que le Coréen et la firme à la pomme affichent respectivement des baisses de 5,5% et 11,5%. Parmi les membres du top 5, c’est d’ailleurs Apple qui enregistre les plus mauvais résultats, tout cela dans un marché en recul de 4,9% d’une année sur l’autre à 375,4 millions d’unités selon IDC. Le dernier trimestre clôture en fait l’année la plus sombre de tous les temps, laquelle, avec 1,4 milliard d’unités expédiées, affiche des livraisons de smartphones en baisse de 4,1%. Une baisse qui devrait se poursuivre cette année. « Les conditions de marché difficiles se poursuivant au premier trimestre de 2019, la probabilité d’une baisse du marché cette année devient de plus en plus une réalité », estime le cabinet d’analyse.

« Globalement, le marché des smartphones est en plein désordre », confirme dans un communiqué Ryan Reith, vice-président chargé du suivi du marché des appareils mobiles chez IDC . « En dehors d’une poignée de marchés à forte croissance tels que l’Inde, l’Indonésie, la Corée et le Vietnam, nous n’avons pas constaté d’activité positive en 2018. Nous estimons que plusieurs facteurs sont en jeu ici, notamment l’allongement des cycles de remplacement, une pénétration croissante sur de nombreux marchés importants, l’incertitude politique et économique et la frustration croissante des consommateurs face à la hausse continue des prix. »

Le principal marché reste la Chine qui représente environ 30% de la consommation mondiale de smartphones. Malgré les bons résultats des constructeurs locaux, Huawei en tête, ce marché a connu une année 2018 encore pire que l’année précédente en termes de livraisons avec un volume en recul d’un peu plus de 10%. Les stocks élevés continuent de poser problème, tout comme les dépenses des consommateurs qui ont globalement diminué. Dans le même temps, les quatre plus grandes marques locales ont accru leur part du marché chinois à environ 78%, contre 66% en 2017, une progression qui s’est notamment faite au détriment d’Apple.

À l’échelle mondiale, les cinq plus grands fabricants de smartphones continuent de se renforcer et représentent désormais 69% du volume livré, contre 63% il y a un an.

« L’arrivée des appareils pliables et de la 5G plus tard cette année pourrait apporter une nouvelle vie à l’industrie, en fonction de la manière dont les vendeurs et les opérateurs commercialiseront les avantages réels de ces technologies. Cependant, nous nous attendons à ce que ces nouveaux appareils augmentent les prix de vente moyens. Les puces et les composants radios augmenteront le prix de la nomenclature, ce qui se traduira par des prix plus élevés pour les consommateurs », prévoit de son côté Anthony Scarsella, responsable de recherche chez IDC. Pour lutter contre cela, il recommande aux opérateurs et aux détaillants d’augmenter les offres de reprise des anciens smartphones et de revoir à la hausse les subventions pour les nouveaux achats.