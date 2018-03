Le marché mondial du stockage a grimpé en valeur de 13,7% au cours du quatrième trimestre, comparé à un an plus tôt, pour atteindre 13,6 milliards de dollars a calculé IDC. Les capacités de stockage on quant à elles fait un bond de 39,3% pour atteindre 89,2 exaoctets au cours de la période. Avec une hausse de 34,3% et un peu moins de 2,8 milliards de dollars générés, la plus forte croissance a d’ailleurs été enregistrée dans le groupe des ODM qui fournissent les datacenters hyperscales. Les livraisons de serveurs de stockage ont de leur côté grimpé de 23,8% pour atteindre 4,2 milliards de dollars. Malgré une modeste croissance de 1,8%, les systèmes de stockage externes demeurent le segment de marché le plus important et représentent 6,6 milliards de dollars.

« Les investissements en matière de systèmes de stockage d’entreprise augmentent à un rythme très soutenu », explique dans un communiqué Eric Sheppard, vice-président recherche en charge de l’équipe Infrastructure d’IDC. « Des infrastructures qui sont rafraîchies, un large marché qui migre vers le stockage à base de serveurs et une rapide expansion des datacenters de cloud public se combinent pour créer une forte demande en systèmes de stockage d’entreprise. »

Du côté des constructeurs, avec un recul des ventes de 11,4% et 18,0% de part de marché, Dell EMC s’est vu rafler la première place du top 5 par HPE/New H3C Group qui en détient désormais 18,9% et bénéficie d’une croissance de 2,9%. IBM (+8,6%), Netapp (+14,5%) et Huawei (+28,9%) réalisent d’excellents ventes, ce qui n’est pas le cas d’Hitachi qui enregistre un recul de 2,1%.

Si l’on s’en tient aux systèmes de stockage externe, Dell EMC conserve la première place du Top 5 mais enregistre une chute des livraisons de 17,8%. Autre perdant, Hitachi dont les ventes baissent de 1,4%. Les autres constructeurs affichent quant à eux un solide dynamisme.

Top 5 Vendor Groups, Worldwide Total Enterprise Storage Systems Market, Fourth Quarter of 2017 (Revenues are in US$ millions) Company 4Q17 Revenue 4Q17 Market Share 4Q16 Revenue 4Q16 Market Share 4Q17/4Q16 Revenue Growth T1. HPE/New H3C Group* b c $2,565.3 18.9% $2,492.3 20.9% 2.9% T1. Dell Inc.* a $2,434.7 18.0% $2,749.0 23.1% -11.4% T3. IBM* $744.6 5.5% $685.6 5.8% 8.6% T3. NetApp* $735.3 5.4% $642.0 5.4% 14.5% T5. Huawei* $517.7 3.8% $401.8 3.4% 28.9% T5. Hitachi* $453.1 3.3% $462.8 3.9% -2.1% ODM Direct $2,764.3 20.4% $2,058.9 17.3% 34.3% Others $3,341.2 24.6% $2,429.7 20.4% 37.5% All Vendors $13,556.1 100.0% $11,922.2 100.0% 13.7% Source: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, March 1, 2018

Notes:

* – IDC declares a statistical tie in the worldwide enterprise storage systems market when there is a difference of one percent or less in the share of revenues or shipments among two or more vendors.

a – Dell Inc. represents the combined revenues for Dell and EMC.

b – Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from 2Q 2016 and going forward.

c – HPE/New H3C Group includes the acquisition of Nimble, completed in April 2017.

Top 5 Vendors Groups, Worldwide External Enterprise Storage Systems Market, Fourth Quarter of 2017 (Revenues are in Millions) Company 4Q17 Revenue 4Q17 Market Share 4Q16 Revenue 4Q16 Market Share 4Q17/4Q16 Revenue Growth 1. Dell Inc. a $1,745.9 26.6% $2,124.9 32.9% -17.8% 2. HPE/New H3C Groupb c $803.4 12.24% $749.1 11.6% 7.3% T3. NetApp* $735.3 11.20% $642.0 10.0% 14.5% T3. IBM* $715.7 10.9% $653.8 10.1% 9.5% 5. Hitachi $445.1 6.8% $451.6 7.0% -1.4% Others $2,121.1 32.3% $1,827.44 28.3% 16.1% All Vendors $6,566.5 100.0% $6,489.0 100.0% 1.8% Source: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, March 1, 2018

Notes:

* – IDC declares a statistical tie in the worldwide enterprise storage systems market when there is a difference of one percent or less in the share of revenues or shipments among two or more vendors.

a – Dell Inc represents the combined revenues for Dell and EMC.

b – Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting external market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from 2Q 2016 and going forward.

c – HPE/New H3C Group includes the acquisition of Nimble, completed in April 2017