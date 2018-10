Avec 20 ans d’expérience dans le secteur IT, notamment comme directeur des opérations chez Atos (sur les secteurs banque, finance, assurance, en particulier Euronext), François Berjamin intègre le groupe Maltem comme coordinateur des activités France, en charge du recrutement, des ressources humaines, de l’offre, et de l’activité commerciale. Cette création de poste s’inscrit dans la nouvelle stratégie de croissance du groupe, qui souhaite se positionner comme le « Champion du digital responsable ».

« L’arrivée de François Berjamin est un atout décisif pour les nouvelles ambitions de notre groupe. Son expérience de l’IT à haut niveau, avec les clients les plus exigeants, son adhésion à nos valeurs humaines et sociales, permettra à Maltem France d’aller encore plus haut, dans un contexte de plus en plus compétitif », déclarent dans un communiqué Jean-Luc Clamen et Pascal Mennesson, fondateurs du Maltem Consulting Group.