Le groupe Maltem annonce la création de yess, une filiale consulting entièrement dédiée à la transformation durable et à la résolution des différents enjeux sociétaux de notre époque. Yess est la rencontre de deux démarches historiques du groupe Maltem, une démarche d’excellence technologique, couplée à une démarche d’impact.

Un engagement historique

Maltem est un groupe de conseil en transformation et innovation digitale engagé dans l’action sociale depuis de nombreuses années. Le groupe est notamment investit dans plusieurs associations humanitaires en France et à l’étranger et a créé en 2016 sa propre fondation qui oeuvre pour le développement de l’éducation et la santé des enfants à Madagascar. Maltem encourage aussi ses collaborateurs à avoir plus d’impact par leur action, en soutenant leurs efforts de volontariat et en animant une véritable communauté qui s’engage au quotidien.

Pascal Mennesson chez Maltem « LeGroupe Maltem a décidé de passer une étape supplémentaire et de mobiliser sa maîtrise de la technologie et de ses compétences au service du bien commun. La notion de “valeur” générée par les entreprises est entièrement redéfinie. La fracture sociétale oblige les entités à repenser ce système de “valeur”, valeur jusqu’alors à composante unique : financière. Cette dernière est désormais multi-facteurs et doit prendre en compte deux nouveaux paramètres : l’aspect sociétal & le capital humain. Ces enjeux nous ont convaincu de la nécessité de mettre la technologie au service de l’inclusion sociale et des défis environnementaux. Nous sommes persuadés que le digital est le meilleur outil pour atteindre cet objectif ».

yess, une société de conseil à impact sociétal

Pour engager ce changement, le groupe Maltem a décidé de créer une véritable société de conseil entièrement dédiée à la transformation durable : yess. Elle a les missions suivantes :

Accompagner différents acteurs (Grands groupes, entreprises sociales et solidaires, ONG, startups, collectivités, etc.) dans leur transformation durable au travers de différentes prestations de service : en conseil, diagnostic, intégration, assistance technique et développement IT.

Accompagner les acteurs du changement en phase d’accélération : conseil & pilotage stratégique, assistance technique, prescription de solutions.

De plus, yess revendique le rôle de promoteur du secteur de l’ESS, et organise régulièrement des événements ayant pour objectif d’en fédérer ses acteurs.

Avec cette nouvelle entité, le Groupe Maltem assume un choix ambitieux. C’est l’aboutissement et la matérialisation de plus de 15 ans d’engagement et de réflexion autour de sa responsabilité sociétale.