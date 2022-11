Le gouvernement annonce le déploiement d’un « bouclier cyber » pour mettre à l’abri plusieurs centaines des PME et ETI les plus sensibles. Il va être mis en œuvre en 2023 comme la mesure phare d’un nouveau plan de 30 millions d’euros. Ce dernier a été dévoilé mercredi par Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, à l’occasion de l’European Cyber Week organisée à Rennes.

Le cyber bouclier comprendra de l’audit, du conseil et de la formation. « L’État n’a pas à se substituer à la responsabilité : il appartient à chacun de se mettre à l’abri. Mais l’urgence est là », a déclaré le ministre à nos confrères du quotidien Les Échos, rappelant qu’une entreprise française sur deux a été attaqué en 2021 et les risques élevés de faillite pour les sociétés qui en sont victimes.

L’aide devrait soutenir les efforts d’investissement de 750 entreprises (PME et ETI), notamment pour les aider à se conformer à la future directive NIS 2, qui doit renforcer les obligations de sécurité à partir de 2024. Un outil d’autodiagnostic gratuit sera également créé et mis à la disposition de toutes les entreprises.

Un autre volet du plan concerne les collectivités et administrations et s’inscrit dans la continuité du parcours de sécurisation numérique déployé l’an dernier dans 950 organisations. Le parcours sera renforcé pour 125 d’entre elles et étendu à 50 nouvelles collectivités. Par ailleurs une plateforme de services mutualisés va être créée et proposera à l’ensemble des communes de bénéficier par abonnement d’un nom de domaine, d’une messagerie et d’un hébergement de services en ligne sécurisé.

Enfin des mesures sont prévues pour les particuliers, comme le déploiement l’an prochain en amont des JO 2024 d’un « filtre anti-arnaque » ou encore d’un « cyberscore » destiné à mesurer la fiabilité des données en ligne.

Cette nouvelle enveloppe de 30 millions d’euros s’ajoute à l’enveloppe de 20 millions d’euros débloquée en février dernier pour les établissements de santé. Toutes deux s’inscrivent dans le plan cybersécurité de 1milliard d’euros annoncé en février 2021 et plus largement dans le cadre du plan de 30 milliards d’euros « France 2030 ».