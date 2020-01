Après avoir levé 24 millions de dollars (série B) en avril dernier pour développer ses ventes et son marketing tout en accélérant sa R&D, LumApps annonce une nouvelle levée de fonds (de série C) de 70 millions de dollars, ce qui porte son financement total à 102 millions de dollars depuis sa création en 2012. Nouvel investisseur, Goldman Sachs Growth a mené le tour de table avec la participation de Bpifrance, via son Growth Fund Large Venture, aux côtés d’Idinvest Partners, Iris Capital et Famille C (Famille Courtin-Clarins).

LumApps a développé une plateforme intranet sociale et collaborative conçue pour connecter, informer et impliquer davantage les salariés. « Ce lieu de travail numérique innovant permet aux organisations de briser les silos et de rationaliser la communication interne. Construit sur son Intranet Social, LumApps Employee Social Advocacy permet un partage social rapide et facile », indique l’entreprise dans un communiqué.

La nouvelle levée de fonds permettra à LumApps d’accélérer son investissement dans les domaines clés suivants :

Accroissement de la R&D avec un accent particulier sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique ;

Développer des produits pour améliorer l’expérience client et élargir les intégrations et les modules complémentaires ;

Développer l’organisation des ventes et du marketing afin de pénétrer dans de nouvelles zones géographiques comme le Canada, l’Asie-Pacifique et l’ Allemagne ;

Recruter plus de 150 employés en 2020 ;

Financer les éventuelles fusions et acquisitions.

« Il est essentiel pour les entreprises de se connecter et d’engager tous leurs employés aujourd’hui, et cela ne peut se produire que lorsqu’elles ont un moyen de centraliser toutes les communications, les flux de travail et les applications », commente dans le communiqué Sébastien Ricard, PDG de LumApps (à gauche sur la photo). « C’est incroyablement gratifiant de jouer un rôle en voyant nos clients libérer de tels niveaux de productivité, et cet investissement représente notre engagement envers leur succès. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos clients et, bien sûr, mes co-fondateurs et mon équipe pour avoir fait tout cela. Nous attendons avec impatience une nouvelle année de croissance exceptionnelle. »

« LumApps possède une technologie exceptionnelle, un leadership visionnaire et une liste impressionnante de clients dans toutes les industries et régions », affirme de son côté Christian Resch, directeur général de Goldman Sachs Growth. « LumApps cadre parfaitement avec la stratégie de Goldman Sachs Growth consistant à soutenir les meilleurs entrepreneurs technologiques de leur catégorie avec leur ambition de créer des leaders mondiaux dans les grands marchés. Nous sommes ravis de nous associer à Sébastien et à son équipe, et nous rendrons notre plateforme mondiale disponible afin de prendre en charge les plans d’expansion de LumApps. »

LumApps revendique une croissance de ses revenus de plus de 100% en glissement annuel. La société annonce par ailleurs l’obtention d’une certification ISO 27001, le lancement de Social Advocacy Solution, un partenariat et l’intégration avec Microsoft ainsi que la création d’une filiale au Japon.

Basée à Lyon avec des bureaux à Paris, Londres, New York, Austin, San Francisco et Tokyo, la jeune pousse compte parmi ses clients Airbus, Veolia, Electonic Arts, Air Liquide, Colgate-Palmolive, Motorola, The Economist, Schibsted, EA, Logitech ou encore Japan Airlines.