Acronis a réuni 147 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Goldman Sachs, ce qui la valorise à plus d’un milliard de dollars. La nouvelle licorne utilisera cet argent pour procéder à des acquisitions, renforcer l’équipe d’ingénierie à Singapour, en Bulgarie et en Arizona et se développer en Amérique du Nord en partenariat avec Acronis SCS, revendeur indépendant opérant sur le marché du service public américain. Une partie des fonds servira également à construire de nouveaux datacenters.

« La levée de fonds dirigée par Goldman Sachs nous aidera à accélérer le développement de produits grâce à l’acquisition de sociétés et de ressources supplémentaires, et à accélérer la croissance », déclare dans un communiqué le fondateur et CEO de la société, Serguei Beloussov.

La société spécialisée dans la protection des données et la cybersécurité basée à Schaffhouse (Suisse), revendique plus de 1.400 employés dans 18 pays, plus de 5 millions d’utilisateurs et plus de 500.000 entreprises clientes, dont 80% des entreprises du Fortune 1000. Elle a selon Crunchbase, levé 158 millions de dollars en deux tours de financement dont le dernier remonte à sa création en 2003. Acronis avait alors bénéficié d’un investissement de 11 millions de dollars réalisé par Insight Venture Partners.

« En 2018, Acronis a réalisé une croissance de 20% de son activité et devrait atteindre plus de 30% en 2019, avec une croissance de plus de 100% de l’activité d’Acronis Cyber ​​Cloud », indique Serguei Beloussov. « Nous sommes ravis d’investir dans Acronis à ce stade de croissance rapide », affirme de son côté Holger Staude, vice-président de Goldman Sachs Growth, dans un communiqué. « Le marché traditionnel de la sauvegarde et de la protection des données évolue grâce à une solution innovante fournie efficacement par Acronis Cyber ​​Protection. »