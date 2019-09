Un nouveau type d’acteur vient de débarquer dans l’écosystème IT. Pyxya se présente comme fournisseur de services hébergés de communication SD-Wan intelligents pour les entreprises. Sa proposition de valeur ? Améliorer les performances d’accès des entreprises à leurs applications en utilisant des liaisons à débit non garanti pilotées par des solutions SD-Wan. L’originalité de Pryxya réside dans le choix d’un modèle indirect. La société adresse le marché des entreprises via un réseau d’intégrateurs IT, de sociétés de services et de petits opérateurs au service duquel il met à disposition son infrastructure SD-Wan.

Créée en septembre 2018 à l’initiative de cinq anciens de Nextiraone (Marc Del Fabbro, Nicolas Kwasniowski, Nicolas Marin, Béatrice Vallette et Arnaud Blanckaert), Pyxya a achevé le déploiement de sa plateforme fin avril et a lancé ses opérations commerciales dans la foulée. Pour sa plateforme SD-Wan, le fournisseur de services hébergés a fait le choix d’une infrastructure Juniper Contrail SD-WAN. Celle-ci inclut notamment son orchestrateur Contrail Service Orchestration, ses boîtiers universels NFX150 Network Services Platform et ses passerelles de services SRX300.

Le choix de Juniper s’est imposé pour son architecture multitenant, qui permet de multiplier les environnements clients sur une même instance tout en garantissant leur étanchéité ; son pilotage granulaire de la sécurité (application par application, site par site…) ; les quatre interfaces de sortie de ses boîtiers (qui permettent de multiplier les liens de raccordement) ; son intégration matériel-logiciel et son support, détaille Marc Del Fabbro, pdg de Pyxya.

Autre intérêt que le fournisseur de services hébergés a vu dans la technologie SD-Wan de Juniper : l’ouverture et la richesse de ses API qui vont lui permettre de développer des services innovants. « Les contrôleurs centraux SD-WAN remontent une mine d’informations sur le comportement des réseaux des clients, explique Marc Del Fabbro. Nous sommes en train de développer des modules qui structurent et analysent ces données à des fins de maintenance prédictive et d’automatisation de l’exploitation. Nous travaillons ainsi sur un moteur de décisions qui permettra à terme de tendre vers des infrastructures télécoms autonomes. »

La prochaine version de sa solution intégrera également des fonctions de SD-Branch, qui permettront aux clients de piloter depuis le même portail non seulement leurs réseaux WAN, mais également leurs réseaux LAN et Wifi. Des fonctionnalités qui faciliteront la récupération et la gestion des flux d’informations générés par les objets connectés.

Après quatre mois d’activité, Pyxya affiche deux partenaires signés : la société de services informatiques marseillaise spécialisée dans la digitalisation des points de vente Interway et le spécialiste de la performance applicative des PME multisites Inithec. Pyxya revendique également de nombreux POC clients en cours, promesses de nouvelles signatures à court terme.

Pour sa phase de démarrage, la société bénéficie d’un financement total d’un million d’euros dont une avance remboursable de 300 K€ de la BPI pour le développement de ses outils d’analyse de données et de son moteur de décisions. Un financement qui devrait suffire à amorcer son activité à l’échelle nationale avant une éventuelle accélération à l’international à partir de la fin de l’année 2020.