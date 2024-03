L’Arcep a publié ses données de suivi du marché des services fixes à haut et très haut débit à fin décembre 2023. Il ressort du rapport que le rythme global des déploiements en fibre optique (FttH) a ralenti de plus de 25 % entre 2022 et 2023. Le ralentissement constaté au premier semestre s’est poursuivi au second, faisant craindre à nouveau que la promesse d’apporter la fibre à tous les français en 2025 ne soit pas tenue.

Fin 2023, sur les 44,1 millions de locaux recensés par les opérateurs, plus de 6 millions restaient à rendre raccordables. Un million de locaux ont été connectés au dernier trimestre et 3,5 millions sur l’ensemble de l’année portant le taux de couverture à 86%. Le ralentissement des déploiements est particulièrement sensible dans les zones denses du territoire, avec une baisse de près de 40% par rapport à 2022, à comparer à 20% environ pour les zones moins denses (Réseaux d’Initiative Publique ou RIP).

En charge du contrôle des engagements souscrits par les opérateurs, l’Arcep constate qu’environ 90 % des locaux des communes sur lesquelles Orange s’est engagé sont raccordables en zone moyennement denses (AMII). L’opérateur qui a écopé d’une amende pour ses retards s’est engagé à atteindre 98,5% d’ici 2025. SFR atteint déjà 96% sur les communes sur lesquelles il s’est engagé.

L’augmentation des abonnements fibre a également ralenti à +835 000 au quatrième trimestre 2023, contre +965 000 au quatrième trimestre 2022. Fin 2023, leur nombre s’élève à 21,4 millions, soit deux tiers des abonnements internet à haut et très haut débit.