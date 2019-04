Les ventes de systèmes hyperconvergés ont augmenté de 57,2% au quatrième trimestre 2018 comparé à la même période de 2017, atteignant 1,9 milliard de dollars de chiffre d’affaires cumulé.

Les systèmes hyperconvergés représentent 46,5% du marché total des systèmes convergés. Les systèmes de référence certifiés et les infrastructures intégrées ne représente plus que 38,6% du marché total des systèmes convergés. Leurs ventes sont en recul de 6,4%. Les plates-formes intégrées ne représentent plus que 14,9% du marché total et sont en recul de 8,4%.

Dell continue de dominer le marché des systèmes hyperconvergés avec 28,6% de part de marché (+1,2 pts) et creuse l’écart avec Nutanix, dont la part de marché recule de 18,8% à 14,8%. Il convient toutefois de préciser que Nutanix a cessé de vendre du matériel sous sa marque dans le cadre de son virage vers une stratégie 100% logiciels. HPE ne contrôle que 5,4% du marché avec ses 105 millions de dollars de ventes (+70,3%) mais voit sa part de marché s’apprécier sensiblement (+0,4 pts).

Si l’on s’intéresse non pas à la marque des systèmes hyperconvergés mais au logiciel qu’ils embarquent, les plateformes faisant tourner l’offre hyperconvergée de VMware dominent avec 38,1% de part de marché, soit 735 millions de dollars de revenus. Avec une croissance de 86,2%, VMware creuse l’écart avec Nutanix qui maintient sa part de marché autour de 30% (en légère décroissance).

Autrefois partenaires, Dell et Nutanix sont de plus en plus rivaux depuis que Dell a hérité de la participation majoritaire de EMC dans VMware suite au rachat d’EMC en 2016. Si les deux entreprises conservent une gamme commune (XC Series), les partenaires Dell EMC sont incités à vendre VxRail, admet un partenaire cité par nos confrères CRN.