Le marché mondial des systèmes convergés continue d’être tiré par le segment des systèmes hyperconvergés. Selon IDC et son Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, les ventes de systèmes hyperconvergés ont progressé de 68% au troisième trimestre 2017 comparé au troisième trimestre 2016 pour atteindre 1 milliard de dollars, tandis que l’ensemble du marché des systèmes convergés n’a progressé que de 10,8% à 2,99 milliards de dollars.

Avec 33,5% du marché des systèmes convergés, les ventes de systèmes hyperconvergés surpassent pour la première fois celles de plateformes convergées, qui ont diminué de 19,8% d’une année sur l’autre avec des ventes de 542,7 millions de dollars représentant 18,2% du total des systèmes convergés.

Avec des revenus de 1,44 milliard de dollars, les systèmes de référence certifiés et des infrastructures intégrées restent le segment principal de ce marché mais plus pour longtemps. Bien qu’en légère croissance (+1,5%) Ils ne représentent plus que 48,3% des ventes totales contre 52,2% il y a un an.

Dell EMC domine toujours le segment des systèmes de référence certifiés et des infrastructures intégrées avec des ventes de 697,2 millions de dollars, soit une part de marché de 48,3%. Mais ses ventes ont reculé de 4,4% alors que celles du couple Cisco/NetApp ont progressé de 56,4% à 485,5 millions de dollars, soit une part de marché de 33,6%.

Sur le segment des systèmes hyperconvergés, c’est aussi Dell EMC qui est en tête avec 306,8 millions de dollars de revenus, soit 30,6% du marché. Malgré des revenus de 207,4 millions de dollars en progression 61% (proche de celle du marché), Nutanix cède du terrain face à Dell EMC qui enregistre une progression de 158% d’une année sur l’autre.

On notera que Cisco s’arroge la troisième place avec des ventes multipliées par cinq d’une année sur l’autre et que HPE se classe quatrième avec une part de marché de seulement 3,6%. Oracle n’est classé ne fait partie du top 4 sur aucun de ces marchés.

Top 3 Companies, Worldwide Certified Reference Systems & Integrated Infrastructure, Q3 2017 (Revenues are in Millions) Company 3Q17 Revenue 3Q17 Market Share 3Q16

Revenue 3Q16 Market Share 3Q17/3Q16 Revenue Growth 1. Dell Inc.* $697.2 48.3% $729.1 51.2% -4.4% 2. Cisco/NetApp $485.5 33.6% $310.4 21.8% 56.4% 3. HPE $149.3 10.3% $257.2 18.1% -41.9% All Others $112.9 7.8% $127.7 9.0% -11.6% Total $1,444.9 100% $1,424.3 100% 1.5% Source : IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, December 21, 2017