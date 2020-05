Le télétravail profite à Palo Alto Networks. Au cours de son troisième trimestre fiscal 2020, clos le 30 avril, la société a engrangé un chiffre d’affaires de 869,4 millions de dollars, en croissance de 20% d’une année sur l’autre. Les analystes s’attendaient à environ 831 millions de dollars. Les facturations ont quant à elles progressé de 24% à 1,0 milliard de dollars. En revanche, la perte nette GAAP s’est creusée, passant en un an de 20,2 milliards de dollars, ou 0,21 dollar par action diluée, à 74,8 millions de dollars, ou 0,77 dollar par action diluée. Le bénéfice net non-GAAP pour le troisième trimestre fiscal 2020 était de 114,6 millions de dollars ou 1,17 dollar par action diluée, contre 130,1 millions de dollars, ou 1,31 dollar par action diluée un an auparavant. Wall Street tablait sur un bénéfice net non-GAAP de 0,94 dollar.

Pour le quatrième trimestre, la firme de Santa Clara prévoit des revenus de l’ordre de 915 millions de dollars à 925 millions de dollars, ce qui représente une croissance d’une année à l’autre de 14% à 15%. Les facturations totales devraient se situer entre 1,19 milliard de dollars et 1,21 milliard de dollars, soit une croissance annuelle de 13% à 14%. Le bénéfice net dilué non-GAAP par action est attendu entre 1,37 dollar et 1,40 dollar.

Pour l’ensemble de l’exercice, Palo Alto prévoit un chiffre d’affaires compris entre 3,373 milliards de dollars et 3,383 milliards de dollars, soit 16% à 17% de croissance, des facturations comprises entre 4,102 milliards de dollars et 4,122 milliards de dollars (+18%) et un résultat net dilué non-GAAP par action de l’ordre de 4,78 dollars à 4,81 dollars.

Pour la suite, le président et CEO Nikesh Arora se montre tout aussi optimiste. « Le monde sera probablement dans un état de transition au cours des 12 à 18 prochains mois en raison de la pandémie de Covid-19. Nous pensons que cela incitera les tendances clés à accélérer, notamment les modèles de travail à distance, le passage au cloud et la concentration sur l’IA / ML et l’automatisation pour obtenir des résultats de cybersécurité efficaces », assure-t-il dans un communiqué. « Palo Alto Networks est bien placé pour tirer parti de l’accélération de ces tendances, grâce à nos investissements importants et continus pour transformer notre entreprise en un fournisseur de plateforme intégrée multi-produits de solutions de cybersécurité. Comme le montrent nos performances ce trimestre, nous entrons dans cette transition dans une position de force, et bien que le chemin puisse être cahoteux, nous pensons que nous sortirons plus forts alors que nous continuerons à fournir les meilleures solutions de sécurité à nos clients. »