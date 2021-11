Après plus d’une dizaine d’acquisitions en trois ans pour renforcer ses solutions de sécurité réseau, SaaS et Cloud, Palo Alto networks se retrouve en bonne position pour profiter de l’accélération de la croissance du marché de la cybersécurité. L’entreprise de Santa Clara le prouve en débutant son exercice 2022 sur des trimestriels solides. Son chiffre d’affaires bondit de 32% d’une année sur l’autre à 1,2 milliard de dollars. L’entreprise enregistrait une croissance de 23% sur le même trimestre un an plus tôt.

Le bénéfice net non-GAAP passe en un an de 158,1 millions de dollars à 170,3 millions de dollars ou 1,64 dollar par action diluée. Toutefois, avec les coûts liés aux acquisitions et les rémunérations en actions, la perte nette GAAP se creuse encore, passant en un an de 92,2 à 103,6 millions de dollars ou 1 ,06 dollar par action diluée.

« Le premier trimestre a été un bon début d’exercice 2022, stimulé par la vigueur de nos activités et de nos produits de sécurité de nouvelle génération, ce qui nous rend suffisamment confiant pour augmenter nos prévisions de chiffre d’affaires et de facturation pour l’année », a déclaré Nikesh Arora,président et chef de la direction de Palo Alto Networks. « Nous continuons de constater une forte demande de la part des clients et avons continué à publier des innovations clés qui nous donnent confiance dans la croissance durable que nous avons présentée lors de notre Journée des analystes de septembre. »

Le spécialiste de la cybersécurité vise ainsi désormais un total de facturations entre 6,6 et 6,7 milliards de dollars pour l’ensemble de son exercice 2022 et un chiffre d’affaires compris entre 5,3 et 5,4 milliards de dollars, soit une croissance de 26% à 27%. Le bénéfice net non-GAAP par action diluée est attendu entre 7,1 et 7,2 dollars.

Deux jours avant de publier ses résultats, Palo Alto Networks a organisé son événement virtuel Ignite ’21 qui a réuni 26 000 inscrits de plus de 100 pays. L’occasion de présenter ses dernières innovations. Le spécialiste de la cybersécurité a ainsi dévoilé Prisma Cloud 3.0, sa plateforme intégrée pour sécuriser le cycle de vie des applications. Elle s’accompagne de la nouvelle génération du courtier de sécurité CASB (Cloud Access Security Broker) pour sécuriser les applications en mode SaaS et les environnements de travail hybrides.

Palo Alto Networks a par ailleurs mis en avant sa nouvelle spécialisation eXtended Managed Detection and Response (XMDR). Basée sur sa solution de détection et réponse Cortex XDR 3.0, elle permet aux partenaires MSSP d’associer Cortex XDR à leurs services de sécurité gérés, pour aider les clients à rationaliser les opérations du SOC et à neutraliser rapidement les cybermenaces. 15 organisations ont déjà obtenu le statut de Spécialisation Cortex XMDR, parmi lesquelles CRITICALSTART, Orange Cyberdefense, PwC et Trustwave.