Comme nous l’annoncions la semaine dernière, l’Autorité de la concurrence a rendu son verdict ce lundi dans l’affaire déclenchée en 2012 par l’ex-revendeur indépendant eBizcuss à l’encontre d’Apple. Et l’addition est salée pour ce dernier, qui écope d’une amende de 1,1 milliard d’euros. Tech Data et Ingram Micro, bras armé d’Apple dans cette affaire, sont également sanctionnés avec des amendes respectivement de 62,9 millions et 76,1 millions d’euros chacun. L’ADLC reproche à Apple et ses grossistes de s’être entendus pour ne pas se faire concurrence, d’avoir empêché les revendeurs Apple de fixer librement leurs prix et d’avoir abusé de la dépendance économique de ces revendeurs.