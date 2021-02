Channelnews a demandé à des personnalités de l’écosystème IT de partager leurs prédictions business pour 2021. Les prévisions de Laurent Glaenzer, dirigeant de du cabinet d’accélération business Lemon Operations.

« 2021 marque l’accélération de ce que nous appelons « la Grande Convergence ».

La plupart des grands éditeurs et constructeurs, comme Microsoft, SAP, IBM, Oracle, HPE, Autodesk, appellent leurs partenaires de revente de solutions ou de services, à intégrer leurs produits dans une offre qui leur soit propre. Une offre dans laquelle se combinent les produits du fournisseur, des produits tierces et les développement propriétaires du partenaire ainsi que ses services, pour répondre à un usage précis et le plus souvent vendue en souscription.

On parle de « Grande Convergence » parce que dans le nouveau rôle qui est demandé aux partenaires, ils se rapprochent de celui des ISVs voire de certains clients qui sont de plus en plus nombreux à intégrer les solutions de ces mêmes éditeurs et constructeurs dans les solutions qu’ils proposent à leurs clients.

La conséquence attendue de cette « Grande Convergence » est qu’il sera de plus en plus difficile de dissocier un partenaire d’un ISV ou d’un client. On voit se phénomène s’accélérer dans l’IoT ou l’intelligence artificielle notamment ou le produit n’a de sens que s’il est proposé dans une offre plus globale.

Ainsi, il faut s’attendre à une évolution en profondeur des programmes de distribution proposés par les fournisseurs qui seraient à même de remettre en cause la notion même de « partenaire » et définir avec ceux-ci des contrats non plus basés sur ce qu’ils sont mais sur ce qu’ils font.

Il est probable que cette évolution demandera du temps car les acteurs en présence ne sont pas tous prêts à ce changement mais si le voyage sera long, la destination est de plus en plus claire. »

Tribune rédigée par Laurent Glaenzer, dirigeant de Lemon Operations.

Lemon Operations est une société de développement de business spécialisée dans les environnements technologiques émergents tels que le Cloud, l’IoT, l’AI, la 3D ou Blockchain.