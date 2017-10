Le cabinet de choaching en business developpement pour le channel IT organisait hier dans les locaux de WeWork, où il s’est installé cet été, une soirée de présentation intitulée Blockchain décodé visant à présenter la chaine de blocs et les opportunités qu’elle recèle pour l’écosystème IT. Conçue par Lemon Operations pour tester son message autour d’une thématique dont il compte faire l’un de ses domaines d’expertise de référence, la soirée a remporté un franc succès avec quelque 70 participants, selon son organisateur, Laurent Glaenzer, fondateur de Lemon Operations. Parmi eux, des clients, des sponsors, des prestataires IT mais aussi des startups hébergées dans le même espace de coworking, venues en voisines.

Au cours de son exposé, Laurent Glaenzer a évoqué la genèse de la blockchain, liée à la création de la monnaie numérique Bitcoin, expliqué son fonctionnement et ses concepts clés, et a insisté sur son potentiel en termes de business. « Au départ, la blockchain a été conçue comme un protocole permettant d’utiliser Internet comme support de transaction, a-t-il rappelé. Elle s’appuie sur un registre [– une base de données –] qui enregistre les transactions. Ce registre est géré par un réseau décentralisé qui contrôle la validité de ses informations et se porte garant des transactions ». Un mode fonctionnemment qui ouvre la porte à d’autres applications que la gestion de monnaies numériques. Les spécialistes recensent ainsi trois domaines d’applications principaux : le transfert d’actifs, l’authentification des biens et des personnes, la bonne exécution des termes de contrats (smart contracts).

« Notre économie étant une suite de transactions, la blockchain est donc en passe de transformer toute notre économie, ce qui ouvre des opportunités extraordinaires pour l’écosystème IT », a poursuivi Laurent Glaenzer. Il en a recensé au moins quatre catégories : les opportunités de mise à disposition d’infrastructures pour supporter les applications blockchain, les opportunités de création de frameworks dédiés au développement d’applications blockchain, les opportunités de développement d’applications et les opportunités de services d’intégration et de support aux utilisateurs liés à la diffusion des technologies blockchain. « De nombreuses initiatives se mettent en place, des startups se créent, tout un écosystème est en train de se construire. Mais il est encore un peu tôt pour décrire précisémment quels types de business les revendeurs, les sociétés de services, les grossistes, les intégrateurs, les éditeurs indépendants, etc. pourront développer sur la base de la blockchain », a-t-il précisé aussitôt.

C’est la mission qu’il s’est donné, à lui et à Lemon Operations, pour l’année 2018 : présenter plusieurs pistes de business à developper pour les prestataires IT existants. À cet effet, il prévoit d’organiser un nouvel événement dédié début 2018 à l’intention des acteurs de la distribution et d’égrenner des interventions et des conférences tout au long de l’année sur différents événements IT existants.