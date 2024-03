Le groupement de revendeurs IT vient de franchir un cap symbolique en accueillant sa centième entreprise adhérente. Il s’agit de Logic’All, une société de douze salariés située à Châteaubernard en Charente. Une adhésion d’autant plus symbolique que Logic’All est dirigée par une femme, Nathalie Pietrasanta-Colard, ce qui reste exceptionnel dans le secteur du numérique.

Pour son animatrice, Nathalie Caussimont, cette centième adhésion est révélatrice du succès du groupement. Né en 2017 d’une scission de la FRP2I, l’Alliance du Numérique est à la fois le plus jeune des groupements de prestataires du numérique et désormais l’un des plus importants, avec un cumul de 100 M€ de chiffre d’affaires et 750 collaborateurs.

Sa formule, fondée sur les échanges réguliers entre adhérents, les retours d’expérience et la mutualisation de ressources – l’équipe opérationnelle compte quatre salariés – pour les achats, la communication et la formation, y est pour beaucoup.

Désormais sous contrat avec une quarantaine de marques, le groupement multiplie les initiatives pour renforcer l’expertise et la compétitivité de ses membres. Agréé Qualiopi, il accompagne les employés dans leurs parcours de certification, réalise des supports de communication, négocie des remises avec les fournisseurs, anime les ressources techniques et commerciales des adhérents pour leurs transmettre les bonnes pratiques sur les sujets émergents…

Au cours des derniers mois, le groupement a mené un important chantier qui permettra à terme aux adhérents de bénéficier de documents juridiques personnalisés. Un autre chantier important a été conduit autour des services managés afin d’accélérer l’adoption de cette approche au sein du groupement. Et des travaux préliminaires sont en cours pour établir un cahier des charges et diffuser des bonnes pratiques dans le domaine de la cybersécurité.