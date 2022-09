Le plus jeune des groupements de revendeurs – il a été créé en 2017 – se distingue aussi comme étant l’un des plus dynamiques du moment. Ses membres fondateurs sont des anciens de la FRP2I, un groupement concurrent, dont ils ont été chassés pour dissidence. Démarré à seize, le groupement compte aujourd’hui 73 entreprises adhérentes représentant environ 450 salariés et 65 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé. Et il continue de grossir rapidement.

La clé de son succès ? Avoir su fédérer des entreprises qui se ressemblent, partagent les mêmes problématiques et les mêmes objectifs. L’adhérent type du groupement est une entreprise de 7 à 8 salariés réalisant 850 K€ de chiffre d’affaires annuel, ayant la nécessité de s’adapter rapidement à l’évolution du marché et de la technologie pour rester compétitif.

Les membres du groupement sont attachés à leur indépendance mais « rester indépendant seul est impossible aujourd’hui », constate François Dufourcq, son président. L’objectif est de faire de l’Alliance une ressource – « une grande sœur », selon le terme de son président – capable d’accompagner les adhérents au quotidien, de les rendre plus forts, de les aider à grandir plus vite… Autrement dit, d’être « un catalyseur de business ».

« Tous les adhérents ont besoin d’un bon acheteur, pour tirer leurs prix, d’un bon formateur, pour monter en compétence sur les technologies qui comptent, et d’un bon communicant, pour avoir de la visibilité et faire circuler l’information en interne », poursuit François Dufourcq. Autant de ressources qui leur font souvent défaut.

Moyennant une cotisation raisonnable – de l’ordre de 2.400 € par an – l’Alliance s’emploie donc à négocier des accords commerciaux avec les fournisseurs ; accompagne les employés dans leurs parcours de certification – le groupement est reconnu organisme Qualiopi – ; organise régulièrement événements physiques, ateliers, webinaires ; élabore des solutions packagées. Le tout est mis en commun via un outil collaboratif. La mise en musique est assurée par une équipe de trois salariés, emmenée par Nathalie Caussimont, animatrice du réseau.

Des accords ont notamment été négociés avec Also, Ingram Micro, Tech Data, HP, Acer, Lenovo, Terra, HPE et BeMSP. Les remises arrières générées dans le cadre de ces accords sont reversées proportionnellement à la taille de chaque membre. Plusieurs solutions packagées ont vu le jour : sauvegarde (avec Acronis), téléphonie (avec Dstny et 3CX), coût à la page, RGPD. Des chantiers sont en cours autour de la cybersécurité, des services managés…

L’une des réussites du groupement est d’avoir su impliquer les dirigeants de ses adhérents. Ceux-ci se rencontrent et se parlent régulièrement, notamment lors de « work café » hebdomadaires qui se tiennent sur Teams. L’enjeu dans les prochains mois va être de fédérer en communautés les techniciens et les commerciaux des entreprises adhérentes et faire en sorte qu’ils échangent eux-aussi régulièrement. Car au-delà des accords fournisseurs, l’essence du groupement réside bien dans l’échange, le partage d’informations et la collaboration entre ses membres.