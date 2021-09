La force d’attraction du groupement Séquence Informatique ne se dément pas. La crise sanitaire a même accéléré les choses. « Dans cette période où chacun s’est senti isolé, nous avons reçu un nombre massif de demandes. De 3 à 4 nouveaux adhérents par an, nous sommes maintenant passés à un par mois », nous explique la directrice marketing et communication Isabelle Letissier à l’occasion d’IT Partners.

Admentis, Abor, Caux Next, Habeum, IMS, InfoLeasys, PG Management… font partie des derniers à avoir rejoint le groupement d’intégrateurs et de distributeurs IT. Il compte désormais une quarantaine d’adhérents et continue de densifier son maillage national, avec 71 agences et 850 collaborateurs sur le territoire.

Parmi ses critères de sélection, Séquence cherche des acteurs bien implantés localement, qui peuvent compléter son maillage sans empiéter sur l’existant, pas trop gros (entre 5 et 50 personnes) et surtout bien alignés sur ses domaines d’expertise et de compétences.

En effet, l’une des forces du groupement est sa démarche de partenariats avec les grands constructeurs et éditeurs. Il a été le premier à obtenir la certification Dell Platinium. La liste s’allonge continuellement avec d’autres certifications chez HPI, HPE, Aruba et plus récemment Lenovo, Veeam, Terra, ainsi que SonicWall et Secure First. Dans le domaine de la sécurité, plusieurs adhérents peuvent par ailleurs se prévaloir du label ExpertCyber. « Nous travaillons ensemble pour que cela devienne un socle commun. Tous les adhérents s’entraident pour obtenir les certifications », précise Isabelle Letissier

« Historiquement l’intérêt du groupement était de mutualiser les achats et d’obtenir des remises chez les grossistes. Aujourd’hui l’intérêt se déplace sur l’échange d’information et le partage de compétences pour décrocher des contrats », complète Oliver Marty, adhérent de Séquence et dirigeant d’Absys.

L’autre évolution majeure a été la mise en place d’une équipe de permanents pour structurer l’organisation. Elle s’est accompagnée d’un rapprochement avec un autre groupement, Hexapage, de taille comparable et avec un réseau de spécialistes du document. L’objectif est à la fois d’avoir plus de puissance et de mutualiser les ressources. Désormais 5 permanents travaillent à 50/50 sur les deux structures. Ce qui les met en position de neutralité pour fédérer les initiatives.

« Ce rapprochement avec un autre groupement était un pari audacieux car Sequence a une culture technologique et Hexapage commerciale. Mais l’apport mutuel a été important. Nous avons beaucoup appris de notre coté sur les nouveaux modèles de commercialisation, l’importance du récurrent, le mode MSP ou encore sur le financement », souligne Olivier Marty. Qui se réjouit aussi de l’amélioration organisationnelle apportée par les permanents.

« Nous sommes présents au quotidien pour apporter des réponses aux adhérents, tant sur le plan technologique, que stratégique ou financier », appuie Vincent Loiseau, le directeur NTIC de Séquence.

La façon de travailler devient aussi plus prospective. « Nous avons mis en place de nouveaux outils et formats de rencontre », complète Isabelle Letissier. Par exemple, une fois par an est organisée pendant 2 jours une « war room » qui permet aux adhérents de travailler ensemble sur les sujets de la stratégie du Groupement. « Nous avons beaucoup d’idées et encore de très beaux projets devant nous comme la mise en place d’une centrale d’achat et d’une marketplace », conclut-elle.