Après cinq ans et demi de mandat et ne souhaitant pas se représenter, Jean-Paul Poirot a cédé la présidence du groupement de prestataires de services numériques Séquence Informatique à Olivier Marty (photo) lors de l’assemblée générale qui s’est tenue à Toulouse le mois dernier. Directeur général du Biterrois Absys Informatique, Olivier Marty faisait partie du conseil d’administration du groupement depuis un an.

L’assemblée générale a également entériné l’entrée dans le groupement de deux nouveaux adhérents, le Marseillais PIB Solutions et le Limougeaud Memolim. Deux nouveaux administrateurs rejoignent également le conseil d’administration : David Alexandre, administrateur et dirigeant de Touiller, et Olivier Stoeffel, administrateur et dirigeant d’Iloos.

Ce passage de témoin à la présidence se produit à un moment charnière pour le groupement qui s’apprête à s’ériger en centrale d’achat au service de ses adhérents. Ce projet, initié il y a deux ans, entre dans sa dernière ligne droite et devrait être totalement opérationnel avant la fin de l’année. Il vise à faire profiter les adhérents de meilleures conditions d’achat. Pour cela, Séquence a repris et adapté la plateforme d’achats du revendeur Web Compufirst, disparu en 2019. Celle-ci est déjà en production chez plusieurs adhérents et devrait être déployée dans l’ensemble du réseau rapidement.

Lors de la war room (sorte de conseil stratégique) d’avril dernier, le groupement a également ratifié le principe de la création d’un GIE visant à mettre en commun un certain nombre de moyens et de ressources avec le groupement Hexapage, dont Séquence Informatique est proche – beaucoup d’adhérents appartenant aux deux groupements. Olivier Marty sera donc chargé de mener à bien ce nouveau projet. « C’est avant tout un chantier juridique et comptable, commente le nouveau président de Séquence. Il s’agit de déterminer qui paye quoi et ce qui est mutualisé ». Et de suggérer que le modèle qui en sortira a vocation à terme à être adapté à d’autres groupements dans d’autres secteurs d’activité.

Sous le mandat d’Olivier Marty, le groupement souhaite également entamer le développement d’une gamme de services mutualisés et faire commencer à travailler sa notoriété auprès des clients finaux en installant Séquence comme une marque de confiance dans le secteur du numérique. Et rapidement, le groupement devrait faire évoluer son statut juridique en passant de Société anonyme (SA) à Société par actions simplifiée (SAS) à capital variable afin de faciliter l’entrée – et la sortie – de nouveaux adhérents via la création – ou la destruction – de nouvelles actions. Une initiative répond à la forte recrudescence du nombre d’adhérents, passé en trois ans d’une grosse vingtaine à une quarantaine d’adhérents.