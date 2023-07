Depuis des mois, Intel bataille ferme pour que l’Allemagne augmente ses subventions pour la construction de sa future « magafab » dans la ville de Magdebourg. Des efforts qui semblent récompensés puisque selon des révélations de l’agence Bloomberg, le pays aurait finalement alloué une enveloppe totale de 20 milliards d’euros à la fabrication de semi-conducteurs sur son territoire.

Intel serait le mieux servi avec des financements de 10 milliards d’euros mais le taiwanais TSMC pourrait aussi compter sur 5 milliards d’euros et l’allemand Infineon Technologies sur un milliard d’euros. Les moins de quatre milliards restant pourraient bénéficier à d’autres entreprises allemandes. L’argent sera distribué d’ici 2027 et prélevé dans le cadre du Fonds pour le climat et la transformation précise Bloomberg.

Ces financements interviennent alors que l’UE cherche à doubler la part de marché du continent sur le marché des semi-conducteurs d’ici à 2030, afin de réduire ses dépendances vis à vis des États-Unis et de l’Asie. En juin dernier, 8,1 milliards d’euros de subventions ont été approuvées pour stimuler la production et avec l’objectif de mobiliser 22 milliards d’euros en incluant les investissements privés. Elles s’ajoutent aux 43 milliards d’euros d’investissements publics et privés du Chips Act en cours de finalisation.