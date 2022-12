Intel semble vouloir jouer la montre avant de lancer la construction de son usine géante de puces à Magdebourg en Allemagne. Selon les plans initiaux, le chantier devait débuter au premier semestre 2023 pour que la « megafab » soit opérationnelle en 2027. Mais interviewé dans la presse allemande, le porte-parole d’Intel Benjamin Barteder a expliqué que le contexte avait changé depuis l’annonce du projet.

« Les défis géopolitiques sont devenus plus importants, la demande de semi-conducteurs a diminué et l’inflation et la récession perturbent l’économie mondiale », a-t-il déclaré dans les colonnes de Volksstimme. « Cela signifie que nous ne pouvons pas encore donner une date définitive pour le début de la construction. »

Intel invoque l’inflation car la société estime qu’elle augmente les coûts du projet, avec une prévision d’investissement révisée de 17 Md€ à 20 Md€. Elle attend donc que le gouvernement allemand, qui s’était engagé à verser 6,8 Md€ en subvention, soit près de 40% des coûts, fasse un effort supplémentaire.

Intel cherche-t-il à temporiser pour peser dans les négociations ? Le doute est permis d’autant que le groupe avait déjà utilisé une tactique similaire pour sa megafab de l’Ohio, en suspendant la cérémonie prévue d’inauguration, au moment où se faisaient les derniers arbitrages sur le plan de soutien aux semi-conducteurs (Chips Act). Ou est-ce l’évolution du contexte mondial qui remet en cause les fondamentaux du projet ?

Face aux inquiétudes soulevées par l’interview dans Volksstimme, le ministre des Affaires économiques de Saxe-Anhalt, Sven Schulze a pris la parole en essayant de se montrer rassurant.

« En principe, le calendrier du projet ne pourra être précisé qu’une fois que toutes les exigences légales auront été remplies et, surtout, que la procédure de notification entre Berlin et Bruxelles sera terminée », a-t-il déclaré. « Le Land de Saxe-Anhalt et la ville de Magdebourg ont tous deux fait leurs devoirs jusqu’à présent. Incidemment, il n’y a aucune déclaration de la part d’Intel que le projet est en danger de quelque manière que ce soit ».

Crédit illustration : Intel, vue d’artiste de la future usine