L’UE a approuvé de nouvelles subventions européennes d’un montant de 8,1 milliards d’euros pour stimuler la production de semi-conducteurs et viser 20% du marché mondial d’ici à 2030. Ces subventions seront versées dans le cadre des « projets importants d’intérêt européen commun » (PIIEC). Ces derniers ont été instaurés en 2018 pour faciliter le financement de projets au-delà des limites habituellement fixées par la réglementation européenne sur les aides publiques.

La Commission espère que ces subventions entraineront 13,7 milliards d’euros d’investissements privés permettant de mobiliser au total 22 milliards d’euros, ce qui en fait le plus important PIIEC réalisé à ce jour. 56 entreprises en bénéficieront pour mener à bien 68 projets dans 14 états membres.

« Nous devons accroître les capacités de recherche, de développement et de production de puces de l’Europe », a déclaré Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne. « Nous devons être des pionniers. Nous devons développer des solutions réellement innovantes et, bien sûr, leur premier déploiement industriel en Europe ».

Le gouvernement français a précisé que 12 projets français avaient été approuvés dans ce PIIEC et qu’ils mobiliseront plus de 7 milliards d’euros de financements au total. Cela devrait permettre la création d’une dizaine de nouvelles usines ou chaines de production dans toute la chaine de valeur de l’industrie électronique et de booster la recherche et l’innovation.

Les investissements de ce PIIEC sont complémentaires de ceux du Chips Act, en cours de finalisation à Bruxelles et qui vise à mobiliser 43 milliards d’euros d’investissements publics et privés. Avec toutefois le même objectif de doubler la part de marché du continent d’ici à 2030 et réduire ses dépendances vis à vis des États-Unis et de l’Asie.