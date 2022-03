Le fabricant de puces américain Intel va investir 80 milliards d’euros en Europe. Son plan inclut une usine de fabrication de semi-conducteurs de pointe en Allemagne et un ‘hub’ européen de R&D en France, sur le plateau de Saclay.

Et d’évoquer 1.000 nouveaux emplois à la clé en France et 3.000 en Allemagne, sans compter les opportunités pour les fournisseurs et partenaires.

Pour autant, le projet européen d’Intel sera hautement subventionné par l’Union européenne. Les aides dont bénéficiera le fondeur américain devraient représenter de 40% à 50% de l’investissement total.

Rappelons que le mois dernier, la Commission Européenne (CE) a annoncé un budget de 43 milliards d’euros pour multiplier par deux la fabrication de puces en Europe d’ici 2030. Cette enveloppe pour le « Chip Act » européen inclut 11 Md€ de nouvelles subventions et veut inciter des fondeurs comme Intel à installer des sites de production de semi-conducteurs en Europe.

Le CEO d’Intel, Pat Gelsinger, estime que « le Chips Act permettra aux entreprises privées et aux gouvernements de travailler ensemble pour faire progresser de façon spectaculaire la position de l’Europe dans le secteur des semi-conducteurs ». « Grâce à cet investissement historique », ajoute-t-il dans un communiqué, « Intel prévoit d’apporter sa technologie la plus avancée en Europe, créant ainsi un écosystème européen de puces de nouvelle génération et répondant à la nécessité d’une chaîne d’approvisionnement plus équilibrée et plus résiliente. »

Sous réserve d’un accord de la Commission européenne, la construction de l’usine de semi-conducteurs à Magdebourg, dans la région de Dresde, devrait débuter en 2023 pour une inauguration en 2027. Intel prévoit aussi d’injecter 12 milliards d’euros supplémentaires pour doubler la superficie de son usine de Leixlip, en Irlande. Le géant américain est également en négociation avec l’Etat italien pour l’implantation d’une usine de fabrication « back-end », mais aussi avec la Pologne ou encore l’Espagne. Intel va cependant négocier avec chaque pays européen où il souhaite s’établir car il veut obtenir des aides de leur part.