Intel complète son plan pour renforcer sa présence et ses capacités de production de semi-conducteurs en Europe. Le géant américain a annoncé le 16 juin son intention d’investir jusqu’à 4,6 Md$ (4,2 Md€) pour construire un nouveau site de production en Pologne. Situé près de Wroclaw, au sud-ouest du pays, il sera consacré à l’assemblage et au test des semi-conducteurs. Il doit répondre à la demande de capacités, attendues en forte hausse d’ici 2027. Le projet devrait permettre la création de 2.000 emplois directs.



En mars 2022, Intel a dévoilé un plan d’investissement en Europe qui pourrait atteindre 80 Md€ sur 10 ans. Ses premières mesures phares sont la construction d’une « megafab » en Allemagne, dans la région de Magdebourg pour 17 Md€ et l’extension de la fab irlandaise de Leixlip pour 12 Md€. D’autres projets sont prévus comme un ‘hub’ européen de R&D en France, sur le plateau de Saclay. L’entreprise avait aussi annoncé son intention d’investir davantage en Pologne, où elle est présente depuis près de 30 ans. C’est à Gdansk qu’est installé plus grand centre de R&D en Europe, avec près de 4 000 employés.

« La Pologne abrite déjà les opérations d’Intel et est bien placée pour travailler avec les sites d’Intel en Allemagne et en Irlande », a déclaré dans un communiqué le PDG d’Intel Pat Gelsinger. « Nous sommes reconnaissants du soutien de la Pologne alors que nous nous efforçons de développer l’écosystème local des semi-conducteurs et de contribuer à l’objectif de l’UE de créer une chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs plus résiliente et durable. »

L’installation polonaise recevra les tranches de silicium (wafers) produites en Irlande et en Allemagne, assurera leur découpe puis l’assemblage et le test des produits finaux. Elle pourra aussi travailler pour d’autres fonderies précise Intel.

L’annonce intervient juste avant la rencontre prévue ce lundi à Berlin entre Pat Gelsinger et le chancelier allemand Olaf Scholz. En décembre dernier, Intel avait fait savoir qu’il pourrait retarder la construction de la mega-fab allemande en raison de la dégradation du contexte macro-économique et de coûts d’investissement plus élevés que prévus, appelant à un effort supplémentaire du pays en faveur du projet.

Selon le journal allemand Handelsblatt, le gouvernement serait prêt à relever ses subventions de 6,8 à 9,9 Md€ et serait ainsi proche d’un accord avec Intel. Le projet en Pologne devrait aussi profiter de généreuses subventions mais qui n’ont pas encore été dévoilées. La première étape est d’obtenir l’approbation de la Commission européenne.