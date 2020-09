La pandémie de Covid-19 profite à Computacenter. Pour la seconde fois cette année, la société de distribution et de services britanniques a révisé à la hausse ses prévision financières pour l’exercice en cours. « La performance commerciale réussie observée au premier semestre s’est poursuivie au cours des deux premiers mois du second semestre. Au fur et à mesure que nous consolidons nos prévisions pour le reste de l’année, il est devenu clair pour le conseil que le résultat probable pour l’année dans son ensemble sera sensiblement supérieur aux attentes précédentes du conseil, telles qu’énoncées dans le Trading Update Statement du groupe annoncé le 22 juillet 2020 », précise Computacenter qui indique qu’il fournira plus de détails lors de la publication de ses résultats intermédiaires le mercredi 9 septembre.

Cette note a aussitôt fait grimper le titre de plus de 15%. Le 22 juillet dernier, la firme d’Hatfield avait indiqué que son premier semestre était « sensiblement en avance » par rapport à la même période de l’année dernière et qu’elle s’attendait « à des progrès importants pour l’exercice après une année 2019 record ». Elle avait précisé que l’augmentation de la demande d’équipements informatiques pour permettre le travail à domicile, avait considérablement amélioré ses performances, ajoutant que les clients s’étaient par ailleurs tournés vers ses offres de services et les compétences de son personnel « à une époque difficile et exigeante pour les fonctions informatiques de l’entreprise ». Cette note avait permis au titre de grimper de 11%. En six mois, l’action Computacenter s’est appréciée de près de 37% à 2,57 milliards de livres (2,89 milliards d’euros).