Dans une interview accordée à CRN, Michael Dell a expliqué que la scission de VMware par sa société de la participation de 81% qu’elle détient n’impliquait pas une vente. Le CEO et fondateur de Dell Technologies a indiqué que cette opération n’affecterait en rien les relations étroites des deux sociétés. « Écoutez, nous pensons que le spin-off que nous envisageons pourrait profiter à la fois aux technologies Dell et aux actionnaires de VMware », a-t-il expliqué. « Cela simplifierait les structures du capital, améliorerait la flexibilité stratégique et donnerait aux deux sociétés plus de souplesse, tout en poursuivant le partenariat stratégique et commercial mutuellement avantageux que nous entretenons depuis de très nombreuses années, qui a extrêmement bien fonctionné et qui continue de fonctionner. »

Il a ajouté qu’il y avait une certaine confusion au sein du marché qui s’attend à une cession pure et simple. « Nous ne vendons pas VMware. Notre cœur de métier est sain. Il existe une piste pour continuer à générer de la croissance pour les années à venir, quelle que soit la structure que nous utilisons. C’est certainement un autre exemple de notre volonté de créer de la valeur au profit de tous nos actionnaires. Cela ne change en rien notre stratégie avec VMware. »

En juillet, la firme de Round Rock a confirmé les rumeurs selon lesquelles elle étudiait la possibilité d’une cession de sa participation de 81% dans VMware, cquise dans le cadre de l’acquisition d’EMC en 2016. Il s’agit en fait de céder cette participation aux actionnaires de Dell Technologies et de VMware afin d’aider Dell à atteindre rapidement une cote de qualité d’investissement, d’attirer de nouveaux investisseurs et, potentiellement, de réduire sa dette à long terme de 48 milliards de dollars découlant de l’achat d’EMC.

Prenant la parole la semaine dernière, le CEO de VMware, Pat Gelsinger a déclaré que le but de l’opération serait d’améliorer la valeur pour l’ensemble des parties prenantes. « Concernant les clients et les partenaires, cela continuerait sur une bonne dynamique, même si nous élargissions potentiellement la portée de certaines activités et l’écosystème de l’entreprise. »

Si le spin-off est approuvé, VMware versera un dividende spécial aux actionnaires. Michael Dell, qui détient actuellement environ 52% de Dell Technologies détiendra 42% de VMware tandis que le fonds Silver Lake, propriétaire de 14% du capital de Dell Technologies détiendra 11% de l’éditeur. Comme on le voit, les deux principaux actionnaires du constructeur resteront majoritaires chez VMware.