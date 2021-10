La date de la scission tant attendue de Dell et WMware a été fixée au 1er novembre. Dell Technologies qui détient 81% de VMware s’apprête à céder sa participation à ses propres actionnaires. Le conseil d’administration a approuvé sa distribution par un dividende spécial. Les actionnaires de Dell vont ainsi recevoir 0,44 action de VMware pour chaque action de Dell qu’ils détiennent.

Le spécialiste de la virtualisation et du cloud était tombé dans l’escarcelle de Dell lors de l’acquisition par ce dernier d’EMC et de ses filiales en septembre 2016. Le délai de 5 ans pour réaliser une cession en franchise d’impôts a été respecté. Avec une action au zénith, Michael Dell a parfaitement rempli son rôle de créateur de valeur pour les actionnaires. Il en est le premier bénéficiaire en tant que principal actionnaire de Dell. Après la scission, il détiendra 41% de VMware et restera président des deux sociétés. Le « Spin-off » va de plus permettre de réduire fortement l’endettement de Dell Technologies.

Si le PDG laisse filer sa pépite technologique, ce n’est pas sans avoir sécurisé ses arrières. Les deux sociétés ont convenu d’un accord cadre technologique et commercial de cinq ans destiné à préserver et améliorer leur partenariat stratégique.

« Cela crée absolument des opportunités de croissance supplémentaires pour Dell Technologies et pour VMware et libère également beaucoup de valeur pour les parties prenantes », a déclaré Michael Dell à nos confrères de CRN.

Si Dell fait un beau coup financier, WMware semble en meilleure posture pour tirer profit des nouvelles opportunités de partenariats.

« La scission nous permettra de mettre en œuvre notre vision et notre stratégie multi-cloud en partenariat avec tous les principaux fournisseurs de cloud et toutes les sociétés d’infrastructure », avait expliqué au printemps Raghu Raghuram, le CEO de VMware, en marge de la présentation des résultats trimestriels. « Nous voulons être la Suisse du multicloud pour l’industrie IT », a-t-il redit récemment à CRN, savourant cette neutralité retrouvée.