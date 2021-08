La scission de VMware sera effective au mois de novembre. C’est ce qu’a déclaré le CEO Raghu Raghuram lors de la présentation des résultats trimestriels de la société. Le spécialiste de la virtualisation et du cloud était tombé dans l’escarcelle de Dell lors de l’acquisition par ce dernier d’EMC et de ses filiales en septembre 2016. Le délai de 5 ans pour une cession en franchise d’impôts sera ainsi respecté. C’est en juillet 2020 que Dell a annoncé qu’il céderait sa participation de 80% dans VMware à ses propres actionnaires.

Selon Raghu Raghuram, cette opération est avantageuse pour toutes les parties prenantes. « En tant qu’entreprise autonome, nous disposerons d’une flexibilité stratégique, opérationnelle et financière accrue pour piloter la stratégie de croissance de VMware tout en renforçant notre relation stratégique de longue date avec Dell, un partenariat qui, selon nous, continuera de profiter à nos clients et partenaires, ainsi qu’à Dell et VMware », a déclaré le dirigeant dont les propos sont rapportés par CRN. D’après lui, le spin-off renforcera la confiance dans VMware en tant que fournisseur de solutions multi-cloud, ce qui est un avantage concurrentiel. « Nous avons un grand nombre de partenaires cloud. Lorsque les clients veulent choisir le cloud, lorsqu’ils veulent être cloud smart, ils souhaitent un acteur neutre du secteur pour les aider à déterminer quelles applications iront où. Et nous sommes spécialement positionnés pour cela. Avec notre spin-off, cette position se renforce à mesure que nous devenons la Suisse de l’industrie », a-t-il ajouté.

Selon le directeur financier de la société, Zane Rowe,il n’y aura pas de changements significatifs dans les accords de partenariat entre VMware et Dell, les liens de dépendance entre les deux entreprises étant déjà tranchés. Ce qui ne les empêche pas d’avoir « un partenariat formidable », « les équipes Dell et VMware y travaillant ensemble depuis plus de cinq ans ».

VMware est assurément sur une trajectoire satisfaisante. Au cours du deuxième trimestre clos le 30 juillet dernier, la firme de Palo Alto a enregistré un chiffre d’affaires de 3,14 milliards de dollars, en croissance de 9% sur un an. Combinés, les abonnements, le SaaS et les licences ont grimpé de 12%, générant 1,51 milliard de dollars. Si l’on s’en tient aux abonnements et au SaaS, on arrive à 776 millions de dollars, soit croissance de 23%. Annualisés, ces derniers s’établissent à 3,15 milliards de dollars, soit une augmentation de 26% en glissement annuel.

En revanche, le bénéfice net GAAP (411 millions de dollars) recule de 8% à 0,97 dollar par action diluée. Le bénéfice net non-GAAP (739 millions de dollars) baisse de 3% à 1,75 dollar par action diluée.

Pour le troisième trimestre, VMware prévoit un chiffre d’affaires de 3,1 milliards de dollars, dont 1,5 milliard de dollars provenant des revenus des abonnements, du SaaS et des licences. Pour l’ensemble de l’exercice 2022, la société s’attend à un chiffre d’affaires de 12,8 milliards de dollars, dont 6,3 milliards de dollars générés par les abonnements, le SaaS et les licences.