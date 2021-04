Dell annonce se séparer de sa part de 81 % des actions de VMware. L’opération aura lieu au cours du quatrième trimestre de l’année. Elle vise à créer deux sociétés autonomes tout en préservant un partenariat étroit en matière de développement technologique, de ventes et de marketing, selon le communiqué annonçant la scission.

Voici ce que l’on peut retenir de cette annonce :

Dell Technologies et VMware sont toutes deux cotées en bourse mais Dell détient 81% de VMware depuis son acquisition d’EMC en 2016. EMC possédait VMware depuis 2004.

En juin dernier, Dell disait – pour la première fois – « explorer différentes options » en ce qui concerne sa participation dans VMware.

En septembre dernier, Michael Dell disait que la scission de VMware simplifierait les structures de capital et stimulerait les deux entreprises mais que la scission envisagée ne signifiait pas que l’éditeur serait à vendre.

En janvier de cette année, Michael Dell déclarait à nos confrères de CRN que le départ de Pat Gelsinger, alors PDG de VMware, pour devenir directeur général d’Intel, ne changerait rien à une éventuelle scission d’avec VMware.

« Dell Technologies est prêt à capitaliser davantage sur le rebond des dépenses d’infrastructure et de PC, les nouveaux modèles d’exploitation du cloud, une informatique qui se déplace vers la périphérie, et les initiatives de transformation numérique à long terme des clients », déclare la société dans le communiqué publié hier, qui officialise la séparation.

En ce qui concerne la transaction financière, la scission est soumise à certaines conditions, notamment la réception d’une « décision favorable de l’IRS sous forme de lettre privée » et un avis selon lequel la scission sera « généralement exempte d’impôts » pour les actionnaires de Dell Technologies. Une fois la transaction conclue, les actionnaires de VMware recevront un dividende spécial en cash dont le montant devrait osciller entre 11,5 et 12 milliards de dollars. Dell Technologies devrait recevoir entre 9,3 et 9,7 milliards de dollars, le produit net devant être utilisé pour rembourser sa dette découlant de l’achat d’EMC. Pour les actionnaires de Dell, l’opération se traduirait par 0,44 action de VMware pour chaque action de Dell Technologies qu’ils détiennent à ce jour.

Le conseil d’administration de VMware ne devrait pas changer. Il est prévu que Michael Dell en demeure le président après la scission. Pour l’instant, Zane Rowe, Chief Financial Officer, reste également le PDG par intérim de VMware – rôle qu’il occupe depuis le départ de Pat Gelsinger vers Intel. VMware continue toutefois de rechercher un.e remplaçant.e permanent.e au poste de CEO.