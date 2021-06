Dell et VMware se sépareront avant la fin de l’année, le spin-off de la seconde étant prévu au quatrième trimestre. Cela ne devrait rien changer côté synergie entre les deux entreprises a assuré Rola Dagher, la patronne du channel mondial de Dell lors d’une interview à CRN. Selon elle, un contrat de partenariat de cinq ans devrait d’ailleurs être signé entre les deux sociétés.

« Nous avons convenu de conserver essentiellement les mêmes accords commerciaux qui offrent les mêmes avantages aux partenaires. Il n’y a aucun changement de prévu pour le moment », a-t-elle affirmé. « Je ne sais pas ce que les années à venir nous apporteront, mais chez Dell, nous continuerons à moderniser l’infrastructure de base sans rien changer à ce que nous faisons actuellement avec VMware et nos partenaires. En outre, nous nous sommes davantage ouverts à certains distributeurs informatiques qui sont particulièrement enthousiasmés par ce que nous avons lancé au cours du Dell Technologies World autour de VMware. »

Les deux sociétés partagent aujourd’hui des milliers de partenaires de distribution communs à travers le monde avec des programmes partenaires offrant de meilleures rétributions aux fournisseurs de solutions qui vendent des solutions croisées. Le spin-off, qui fait de VMware une entreprise autonome pour la première fois en plus de 15 ans, ouvrira par ailleurs la porte à de nouvelles opportunités de partenariat avec d’autres fournisseurs assure de son côté le nouveau CEO de VMware, Raghu Raghuram. « Je suis enthousiasmé par ce spin-off imminent. Cela nous permettra de mettre en œuvre notre vision et notre stratégie multi-cloud en partenariat avec tous les principaux fournisseurs de cloud et toutes les sociétés d’infrastructure », a-t-il expliqué lors de la présentation des résultats financiers de la société en mai. « Les clients sont également positifs à ce spin-off en raison de la flexibilité accrue que nous apporterons dans notre stratégie de partenariat. »

Un partenaire des deux sociétés qui souhaite conserver l’anonymat a déclaré à nos confrères que les ventes combinées de solutions Dell et VMware de son entreprise affichaient une hausse à deux chiffres en 2021, comparé à 2020. Il a expliqué qu’il avait rencontré des responsables de Dell et de VMware à plusieurs reprises en leur expliquant que le spin-off ne devait pas perturber la marche des affaires. Il a ajouté qu’il n’était toutefois pas opposé à ce que les deux sociétés « prennent des chemins légèrement différents si c’est ce qu’ils pensent être que c’était ce qu’il y a de mieux pour une raison ou pour une autre ».