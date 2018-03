Lancée par HPE la fin de l’année 2015, la place de marché Cloud28+, qui rassemble 750 partenaires du constructeur (fournisseurs de services, ISV, fournisseurs de solutions, distributeurs, intégrateurs de systèmes, et quelques universités et institutions gouvernementales) répartis dans 63 pays, propose un nouveau service à ses membres : des « spotlight pages » qui leur permettront de créer des pages de présentation hautement personnalisées et de mettre en valeur des applications, des services et du contenu adaptés pour des solutions spécifiques et des clients précis. « HPE est l’entreprise tournée vers les partenaires. Les nouvelles pages phares (spotlight pages) de Cloud28+ en témoignent en offrant aux partenaires de nouvelles voies de commercialisation et une visibilité accrue », explique dans un communiqué Xavier Poisson, vice-président, vice-président mondial des fournisseurs de services et Cloud28+ chez HPE. « Cloud28+ a toujours mis l’accent sur la création d’un écosystème riche et collaboratif. Aujourd’hui, nous étendons cet avantage aux partenaires en leur donnant une chance de faire la même chose avec les clients sous leurs propres bannières. »

D’autres évolutions de Cloud 28+ devraient par ailleurs être annoncées bientôt. Sont notamment prévus des outils de gestion améliorées, des outils d’analyse personnalisés, l’intégration de réseaux sociaux et des fonctions de recherche intuitive sans oublier des opportunités d’alliances et de ventes conjointes.