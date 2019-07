Intervenant ce jeudi 4 juillet à la table ronde de la Cloud Week Paris consacrée à l’usage et à l’éco-responsabilité du Cloud, Xavier Poisson, vice-president, de l’unité d’affaires service providers chez HPE en a profité pour faire un point sur les avancées de son initiative Cloud28+, qui vise à accélérer le développement des fournisseurs de services hébergés utilisant ses infrastructures. À l’ordre du jour : l’annonce de nouvelles fonctionnalités, le témoignage de clients qui ont utilisé des partenaires et des services référencés sur Cloud28+ et l’annonce par le gouvernement de l’utilisation d’une instance privée de sa plateforme digitale.

Au chapitre des nouvelles fonctionnalités, Xavier Poisson a annoncé la possibilité de publier des offres d’emploi et la création d’une page d’intérêt plus particulièrement consacrée aux offres d’emploi destinées aux femmes. « Cette nouvelle fonctionnalité est inspirée par une demande de nos membres qui souffrent d’un manque de ressources techniques et notamment de ressources techniques femmes », nous a-t-il confié au cours d’un entretien téléphonique qui a suivi son intervention.

La SNCF est ensuite venue parler de son projet de digitalisation des voies ferrés avec des serveurs HPE Apollo refroidis par immersion via la technologie d’Immersion4, membre actif de Cloud+. Cette technologie permet de réduire significativement les coûts de refroidissement par rapport à une installation classique refroidie par climatisation. Elle a également l’avantage de réduire l’encombrement et les coûts de construction.

Enfin, Xavier Poisson a expliqué dans quelles circonstances le Ministère de la transition écologique et solidaire a opté pour une instance privée de sa plateforme Cloud28+ pour permettre à ses agents d’identifier les ressources IT (logiciels et services) disponibles au sein du ministère et les utiliser selon leurs besoins. C’est parce qu’il était membre de Cloud28+ et qu’il appréciait cette plateforme digitale que le ministère a souhaité l’utiliser à son compte. C’est la première fois que HPE en ouvre la propriété intellectuelle à un tiers.

Créé il y a cinq ans, Cloud28+ arrive aujourd’hui à maturité, explique Xavier Poisson. Conçue pour permettre à ses fournisseurs de services hébergés de publier les ressources (services, méthodologies, conseil, logiciels…) qu’ils mettent en œuvre pour construire et déployer leurs clouds, les partager avec les autres membres de la communauté et les promouvoir à l’extérieur afin d’accélérer l’usage de ces ressources partagées, Cloud28+ rassemble à ce jour plus de 1040 membres ayant publié plus de 40.000 ressources. En France, Cloud28+ revendique une cinquantaine de membres – dont Cheops Technology, AntemetA, Adista, Activium, Endexar, D.Fi, Oceanet, Total Linux, Xefi comptent parmi les plus impliqués – pour environ 500 ressources publiées. Le business généré via Cloud28+ est en croissance d’environ 25% par an, selon Xavier Poisson.