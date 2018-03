En juillet dernier, HPE avait regretté le manque d’implication des partenaires français dans l’écosystème de Cloud28+, l’agrégateur de services cloud lancé début 2016 et dont le constructeur est à l’initiative. Huit mois plus tard, Xavier Poisson, vice-président digital en charge des fournisseurs de services et de Cloud28+ chez HPE, convient que le démarrage a été plus lent en France qu’ailleurs mais qu’un rattrapage est en cours. L’agrégateur Cloud est ainsi passé de 41 membres français à 57 dans l’intervalle.

Parmi les nouveaux membres récemment entrés : Equinix France ; Qarnot Computing ; Accenture France ; Lusis Payments ; le Ministère de l’Intérieur ; TotaLinuX ; Naitways ; Altimesh et Multiven Group. Ils rejoignent des sociétés comme Adista ; Opencell Software ; AntemetA ; Sogeti ; Alinto ; D.FI ; Endexar; Cheops Technology; Clougnitive Technology Inc; & Coservit qui comptent parmi ses partenaires français les plus actifs.

Xavier Poisson met en exergue l’adhésion du Ministère de l’Intérieur car sa démarche illustre bien les bénéfices qu’il y a à rejoindre Cloud28 : « le Ministère de l’Intérieur a construit un Cloud OpenStack sécurisé orienté DevOps qu’il souhaite ouvrir aux autres ministères, explique-t-il. Il a voulu rejoindre Cloud28+ pour apprendre des expériences des autres adhérents ».

Car Cloud28+ est à la fois une communauté, qui rassemble 750 partenaires, et une plateforme de business digital, qui permet d’accéder à quelque 26.000 services et à plus de 540 datacenters répartis dans 36 pays. Les adhérents peuvent publier leurs services, y associer des articles décrivant leurs réalisations, lancer des campagnes de génération de lead, lancer des campagnes de prospection téléphonique et provisionner des applications.

« Cette notion de plateforme de business digital résonne de plus en plus dans l’esprit des adhérents, et notamment des organisations publiques, car Cloud28+ permet d’agréger des connaissances, de les partager et d’accélérer l’adoption de nouveaux usages, poursuit Xavier Poisson. C’est un excellent observatoire des nouvelles tendances technologiques et marché. Les startups aussi en sont adeptes car elle leur permet de s’ouvrir instantanément un écosystème mondial et de confiance. »