La Federal Trade Commission (FTC), le gendarme des marchés étatsuniens, lance une enquête sur le marché de l’IA générative. Elle a annoncé le 25 janvier avoir émis des ordonnances à 5 entreprises pour obtenir des informations sur les investissements et partenariats récents impliquant des sociétés d’IA générative et les principaux fournisseurs de services cloud.

Les investigations portent sur les partenariats à plusieurs milliards de dollars noués entre Microsoft et OpenAI, Amazon et Anthropique, Google et Anthropique. Elles cherchent à cerner leurs justifications stratégiques, leurs implications et leurs impacts sur la concurrence.

« Notre étude permettra de déterminer si les investissements et les partenariats poursuivis par des entreprises dominantes risquent de fausser l’innovation et de nuire à une concurrence loyale », explique dans un communiqué Lina M. Khan, la présidente de la FTC.

La FTC n’est pas la première des agences de régulation à vouloir regarder sous le capot du marché en plein boom de l’IA générative. En décembre dernier la Competition and Market Authority (CMA) britannique a également lancé des investigations via un appel à commentaires, qui pourrait également déboucher sur une enquête formelle. La Commission européenne a également confirmé au début du mois son intention d’ouvrir une enquête similaire.

Dans le cas de la CMA, c’est l’éviction du PDG d’OpenAI Sam Altman, sa proposition d’embauche par Microsoft puis son retour dans l’entreprise, qui avait fait office d’élément déclencheur. L’agence soupçonne une « acquisition de contrôle » et une « situation de fusion pertinente » susceptible d’impacter la concurrence au Royaume-Uni.

La FTC va donc plus loin en élargissant l’enquête pour tenir compte des investissements dans Anthropic de 2 Md$ par Google et de 1,5 Md$ par Amazon. Les trois géants du cloud et les deux startups d’IA générative ont un délai de 45 jours pour répondre à l’injonction de la FTC.