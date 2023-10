La startup d’IA générative Anthropic annonce bénéficier d’un nouvel investissement de Google, confirmant une rumeur rapportée en premier par le Wall Street Journal. L’accord prévoit un investissement immédiat de 500 M$ qui pourra être porté à 2 Md$ ultérieurement, le tout sous la forme d’obligations convertibles en actions. Il fait suite à un accord similaire avec Amazon en septembre dernier, avec une première tranche de 1,25 Md$ extensible à 4 Md$.

Google renforce sa participation après avoir investi 300 M$ en février dernier, ce qui représentait alors une participation de 10% dans la startup. Depuis le début de l’année, Anthropic a sécurisé pour près de 7 Md$ en cinq cycles de financement, lui permettant de réduire l’écart avec OpenAi, qui bénéficie d’un soutien à hauteur de 10 Md$ de Microsoft.

Ces investissements massifs sont indispensables pour obtenir la puissance de calcul et les infrastructures nécessaires à l’exécution et à la conception de nouveaux modèles d’IA. Anthropic a développé le chatbot Claude, concurrent de ChatGPT, lancé l’été dernier. Elle développe sa gamme avec un modèle plus léger et moins cher (Claude Instant) et avec des modèles bien plus puissants qui doivent arriver sur le marché.

Dans un intérêt bien compris, les hyperscalers mettent leurs ressources au service du développement des startups, qui sont de bons clients et dont les applications promettent d’apporter un nouveau cycle de croissance à l’industrie du cloud. Microsoft a pris les devants en ouvrant grand les portes d’Azure à OpenAi. Pour ne pas lui laisser le champ libre, Amazon et Google sont contraints de suivre à coup de milliards, choisissant pour le moment de concentrer leurs forces sur le même challenger.