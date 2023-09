Le géant du commerce en ligne et du cloud va investir jusqu’à 4 milliards de dollars dans Anthropic, une startup spécialisée dans l’IA, fondée en 2021 par d’anciens membres d’OpenAi. Dans le cadre de cet accord, AWS deviendra le principal fournisseur de cloud d’Anthropic et la startup utilisera les puces AWS (Trainium et Inferentia) pour le développement de ses modèles d’IA. Par ailleurs Amazon détiendra une participation minoritaire dans l’entreprise.

Anthropic, qui a créé l’assistant d’IA Claude et sa seconde itération Claude 2, est client d’AWS depuis 2021. Ses modèles sont inclus depuis plusieurs mois dans Bedrock, la plateforme qui met à disposition des clients d’Amazon une large sélection d’IA de startups pour les personnaliser à partir de leurs données.

Anthropic s’engage désormais à fournir aux clients AWS un accès à long terme à ses futurs modèles et un accès anticipé aux fonctions liées à la personnalisation.

Avec cet investissement massif, Amazon marche dans les pas de Microsoft qui a investi plus de 10 milliards de dollars dans OpenAI. Il court-circuite aussi Google qui avait investi 300 millions de dollars au début de l’année dans Anthropic. Selon Reuters, Amazon va investir dans un premier temps 1,25 Md$, avec la possibilité d’apporter 2,75 Md$ supplémentaires.

« Nous avons un immense respect pour l’équipe et les modèles de fondation d’Anthropic, et pensons que nous pouvons contribuer à améliorer de nombreuses expériences client, à court et à long terme, grâce à notre collaboration plus approfondie », commente dans un communiqué Andy Jassy, ​​le PDG d’Amazon.