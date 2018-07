Quels sont les pays où la vitesse moyenne du haut débit est la plus élevée. A cette question répond M-Lab, un partenariat entre le New Amarica’s Open Technology Institute, Google Open Source Research, l’université de Princeton et PlanetLab, avec le concours d’autres partenaires.

Les trois premières marches du podium sont occupées dans l’ordre par Singapour (60,39 Mb/s de débit descendant), la Suède (46 Mb/s) et le Danemark (43,99 Mb/s), qui conservent leur position de 2017. On trouve ensuite la Norvège (40,12 Mb/s), la Roumanie (38,60 Mb/s), la Belgique (36,71 Mb/s), les Pays-Bas (35,95 Mb/s), le Luxembourg (35,14 Mb/s), la Hongrie (34,01 Mb/s) et, à la 10ème place, Jersey (30,90 Mb/s).

Et la France ? Classée 37ème l’an dernier, elle arrive aujourd’hui en 23ème position avec un débit moyen descendant de 24,23 Mb/s, derrière les Etats-Unis, 20ème avec 25,86 Mb/s et même Madagascar (24,87 Mb/s), mais devant l’Allemagne, 25ème avec 24,00 Mb/s et le Royaume-Uni, 35ème avec 18,57 Mb/s.

Comme on l’a vu, l’Europe est omniprésente dans le Top 10. En dehors de Singapour, les autres pays développés de la région Asie/Pacifique pointent respectivement en 12ème position (Japon, 28,94 Mb/s), 14ème position (Taiwan, 28,09 Mb/s) et 52ème position (Australie, 11,69 Mb/s).

Pour en revenir à la France, on constate qu’il vaut mieux vivre en métropole que dans les DOM/TOM. Avec un pauvre 5,74 Mb/s la Martinique, pointe à la 84ème place, la Guadeloupe, l’Ile de la Réunion, la Guyane Française et la Polynésie Française occupant respectivement les 99ème, 142ème, 143ème et 168ème position, cette dernière avec 1,42 Mb/s.

Le rapport révèle également que la vitesse moyenne a augmenté de 30% pour atteindre cette année 9,1 Mb/s.