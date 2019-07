Gartner annonce un ralentissement de la croissance des dépenses IT cette année. Le cabinet d’analyse ramène ainsi ses prévisions de croissance de 1,1% à 0,6%. « Malgré les incertitudes alimentées par les rumeurs de récession, le Brexit, les guerres commerciales et les tarifs douaniers, nous prévoyons que les dépenses IT resteront stables en 2019 », explique dans un communiqué John-David Lovelock, vice-président de la recherche chez Gartner. « Bien que les taux de croissance varient considérablement d’un pays à l’autre, pratiquement tous les pays suivis par Gartner enregistrement de la croissance en 2019. Malgré la guerre tarifaire en cours, les dépenses IT en Amérique du Nord devraient augmenter de 3,7% en 2019 et les dépenses informatiques en Chine devraient croître de 2,8%. » Selon lui, bien qu’un ralentissement économique ne soit pas le scénario probable pour 2019 ou 2020, le risque est actuellement suffisamment élevé pour que les dirigeants et les chefs de produit des entreprises du secteur s’y préparent et positionnent leurs gammes de produits de manière optimale.

Le marché des logiciels d’entreprise connaîtra la plus forte croissance en 2019, atteignant 457 milliards de dollars, en hausse de 9% par rapport aux 419 milliards de dollars enregistrés en 2018. Une croissance favorisée par celle du cloud. « Les DSI continuent de rééquilibrer leurs portefeuilles technologiques, en transférant les investissements sur site (on-premise) vers des capacités hors site », précise Gartner. La croissance devrait être étendue à d’autres segments des logiciels d’applications telles que les suites bureautiques, les services de contenu et les solutions de collaboration. En revanche, les anciens segments technologiques, tels que les centres de données devraient poursuivre leur décroissance.

Le poids des ordinateurs personnels, des ordinateurs portables et des tablettes dans les dépenses IT devraient encore baisser en raison de la saturation et de leur banalisation. Les applications dans le cloud permettent à ces appareils d’avoir une durée de vie prolongée, avec un équipement moins puissant. C’est pourquoi le marché des devices connaîtra la plus forte baisse en 2019, reculant de 4,3% pour s’établir à 682 milliards de dollars estime le cabinet d’analyse. « Il n’y a pratiquement pas de nouveaux acheteurs pour ces appareils, ce qui signifie que le marché est désormais alimenté par les remplacements et les mises à niveau », affirme John-David Lovelock avant de conclure. « Ajoutez à cela leur durée de vie plus longue avec l’introduction des technologies de la maison intelligente et de l’Internet des objets, et les dépenses consacrées à la technologie grand public ne cessent de chuter. »

Table 1. Worldwide IT Spending Forecast (Billions of U.S. Dollars)

2018 Spending 2018 Growth (%) 2019 Spending 2019 Growth (%) 2020 Spending 2020 Growth (%) Data Center Systems 210 15.7 203 -3.5 208 2.8 Enterprise Software 419 13.5 457 9.0 507 10.9 Devices 712 5.9 682 -4.3 688 0.8 IT Services 993 6.7 1,031 3.8 1,088 5.5 Communications Services 1,380 -0.1 1,365 -1.0 1,386 1.5 Overall IT 3,716 5.1 3,740 0.6 3,878 3.7

Source: Gartner (July 2019)

.