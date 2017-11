Les dépenses IT devraient atteindre le cap du billion de dollars (1.000 miliards de dollars) dans la zone EMEA en 2018, soit une progression de 4,9% comparé aux 974 milliards de dollars qui devraient être atteints dans la région en 2017. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée par Gartner.

Il est vrai qu’en 2017, les dépenses IT, toutes catégories, devraient être inférieures aux prévisions, ne générant qu’une modeste progression de 1,6% par rapport à 2016. En cause, les fluctuations monétaires enregistrées au cours de l’année. « Le Royaume-Uni est le principal marché de la zone EMEA et son recul de 3,1% impacte sérieusement les prévisions », explique dans la présentation de l’étude, John-David Lovelock, vice-président recherche au cabinet d’analyse. « Une faible livre sterling et l’incertitude politique qui résulte du Brexit a réduit les dépenses IT du pays alors que les autres marchés importants de la zone ont connu une hausse régulière. » La rapide appréciation de l’euro par rapport au dollar a par ailleurs poussé les pays de l’Eurozone à différer leur dépenses IT en 2018, anticipant une réduction des prix en dollars.

Cela dit, les dépenses ne seront pas l’an prochain l’unique moteur de la croissance. Une forte demande de la part des entreprises pour les logiciels et les services IT dans l’ensemble de la zone aura également un effet positif, croit savoir l’analyste.

Après une baisse de 1,4% cette année, les dépenses professionnelles en matière d’IT devraient croître de 2,8% en 2018. Toutes les catégories seraient concernées. Cependant seuls les services IT et les logiciels devraient bénéficier d’une croissance soutenue de respectivement 4,0% et 7,6%. Une évolution qui souligne l’adoption croissante du cloud. « Malgré des améliorations en 2018, les dépenses en termes de serveurs, stockage, équipements, réseaux, imprimantes, PC, appareils mobiles et même de support matériel n’atteindront pas les niveaux de 2016 », prévient John-David Lovelock.

EMEA IT Spending Forecast (Billions of US Dollars)

2017 Spending 2017 Growth (%) 2018 Spending 2018 Growth (%) Data Centre Systems 44,497 1.1 45,890 3.1 Enterprise Software 96,091 7.6 106,212 10.5 Devices 167,579 2.6 174,246 4.0 IT Services 269,059 2.5 286,162 6.4 Communications Services 396,419 -0.6 409,158 3.2 Overall IT 973,645 1.6 1,021,668 4.9

Source: Gartner (November 2017)