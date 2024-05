Après une hausse de 2,1% en 2023, le marché mondial des services de télécommunications devrait progresser de 1,4% en 2024 pour atteindre 1.530 milliards de dollars, selon IDC. La croissance en 2023 a été 1% inférieure aux prévisions initiales du cabinet d’études, en raison d’un environnement macro-économique dégradé et de la persistance de l’inflation. La région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) a toutefois mieux tiré son épingle du jeu avec une croissance de 3,3%. Les opérateurs ont eu plus de marge de manœuvre des régulateurs pour augmenter leurs prix.

Selon IDC les perspectives restent positives sur la période 2023-2028 quoique légèrement moins optimistes que les prévisions précédentes en raison d’un environnement de marché qui restera défavorable les prochaines années. Les dépenses dans la région EMEA devraient malgré tout passer de 454 milliards de dollars de dollars en 2023 à plus de 500 milliards de dollars en 2027.

Par types de services, le segment mobile reste le plus important, tiré par la croissance de l’utilisation des données mobiles et des applications Machine-to-Machine (M2M), qui compensent la baisse des dépenses en services mobiles de voix et de messagerie. Les services de données fixes progressent également avec la demande croissante de services à bande passante plus élevée. Seuls les services vocaux fixes devraient baisser sur la période de prévision, l’augmentation de la VoIP ne compensant pas la baisse des services de voix traditionnelle.

Si la croissance du marché devrait rester molle, IDC estime que les opérateurs pourront s’appuyer sur l’IA pour préserver des marges saines.

« Notre recherche a déjà identifié un grand nombre de cas d’utilisation, notamment les chatbots du service client, les assistants virtuels et les techniciens de terrain, ainsi que l’utilisation de l’IA pour la modernisation et la maintenance prédictive des réseaux, la gestion du trafic réseau, le marketing personnalisé, la détection et la prévention des fraudes. les prévisions de désabonnement et l’assurance des revenus », commente Kresimir Alic, analyste chez IDC.

« Ces améliorations, ainsi que de nombreuses autres qui seront inventées prochainement, devraient sans aucun doute aider les opérateurs de télécommunications à rationaliser leurs opérations, à améliorer l’expérience client et à rester compétitifs dans ce secteur en évolution rapide. »