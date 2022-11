La croissance du revendeur et intégrateur allemand Bechtle AG a encore accéléré au troisième trimestre avec une progression de 14,6%, après 6,8% au premier et 14,5% au second. Elle est tirée par le segment intégration et services managés (IT System House & Managed Services) qui bondit de 21,7% à 966M€ tandis que celui du E-commerce progresse de 3% à 498 M€. Le chiffre d’affaires global s’établit ainsi à 1,46 Md€.

L’entreprise dit avoir profité d’une hausse de la demande, en particulier pour la sécurité informatique, les services cloud gérés et les architectures multi-cloud. Au niveau géographique, la croissance est de 13% sur le marché allemand mais atteint 17,4% dans les autres pays européens où opère Bechtle, avec une dynamique forte notamment en Europe de l’Est, Au Royaume-Uni et en Espagne.

« Bechtle opère en position de force. Nous profitons de l’amélioration graduelle de la situation de livraison pour éliminer l’arriéré de projets qui s’est accumulé, ce qui a entraîné une forte croissance des revenus dans un environnement économique global difficile », a commenté par ailleurs Thomas Olemotz, président du conseil d’administration de Bechtle AG dans un communiqué.

Sur les autres principaux indicateurs, le résultat avant impôts (EBT) a progressé de 1,3% à 88,2 millions d’euros et la marge EBT s’est établie à 6,0 %. Au final le bénéfice après impôts est de 63,4 M€, en progression annualisée de 1,1%.

Avec un chiffre d’affaires sur 9 mois de 4,2 Md€ (+11,9%), Bechtle est en avance ses prévisions annuelles (progression entre 5 et 10%) mais joue la prudence. « Compte tenu des fortes incertitudes concernant l’évolution économique globale, nous ne modifions pas les prévisions, mais nous considérons toujours qu’il est réaliste d’atteindre les objectifs », explique l’entreprise qui s’attend par ailleurs à une marge stable par rapport à l’an dernier. Bechtle déclare enfin s’attendre « à une performance commerciale très positive pour 2023 ».