Le groupe Bechtle fusionne les activités de ses filiales ARP et Bechtle Direct dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) et en France. Dans ces pays, les sociétés opéreront conjointement sous le nom de Bechtle Direct à partir du mois de janvier 2022.

Fournisseur en ligne de matériel informatique, ARP fait partie de Bechtle depuis 2004 et emploie actuellement 348 personnes. « Etant donné que le portefeuille de produits et la structure client sont devenus de plus en plus homogènes ces dernières années, la poursuite de la stratégie multimarque comprenant ARP et Bechtle direct n’entraîne plus d’avantages commerciaux significatifs », explique le distributeur allemand dans un communiqué.

Tous les employés et sites d’ARP seront conservés mais passeront donc sous l’enseigne Bechtle. Cela se traduira par une empreinte plus large de Bechtle directement sur les marchés locaux et par des avantages significatifs dans le recrutement de nouveaux salariés, tout en renforçant la présence globale sur le marché précise la firme de Neckarsulm. Celle-ci disposera dès l’année prochaine de deux sites dans l’Hexagone : Antony en région parisienne et Molsheim près de Strasbourg.

Devenue essentiellement une entreprise de services, ARP Nederland poursuivra quant à elle son activité sous sa raison sociale actuelle aux Pays-Bas.

« Regrouper les qualités d’ARP et de Bechtle directement sous une seule marque entraînera d’énormes avantages, tout en offrant un énorme potentiel de croissance. Nos clients et partenaires en seront les seuls bénéficiaires », assure dans le communiqué Jürgen Schäfer, directeur de l’exploitation, commerce électronique informatique de Bechtle. « Les structures resteront les mêmes – ce qui signifie que ces derniers auront toujours affaire aux mêmes personnes, ce qui est un point important dans notre entreprise qui prospère grâce à des contacts personnels et à des liens étroits. »